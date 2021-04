Visita a un país surrealista

En noviembre de 2007 viajé invitado a Macedonia para recibir un premio literario obtenido luego de que mi poesía fuera traducida al albanés por un traductor notable, amigo de Ismaíl Kadaré, con quien he perdido contacto hace tiempo. Entre mis planes de esta vida no estaba visitar Macedonia, hoy Macedonia del Norte, pero la poesía, la fidelidad a esta, tiene cosas inexplicables, como por ejemplo que a uno lo conozcan y lo traduzcan donde menos podría imaginarlo. Aunque era un viaje de gran atractivo debido al plan preparado por los organizadores, dudé en viajar. El escritor macedonio Shaip Emërllahu me convenció para que fuera. Aunque el país está en Europa, su lejanía significaba casi 20 horas de vuelo entre traslados y demoras en aeropuertos. Tuve que hacer dos escalas; la segunda, en Budapest, interminable. En un país cuyo nombre enseguida asocié con Alejandro Magno, entré en contacto con una realidad que me sorprendió desde la llegada misma al aeropuerto de Skopie, la capital, el cual por lo pequeño me pareció más un garaje que una terminal aérea. Como único adorno de bienvenida tenía un busto del eximio militar, quien, de no haber muerto joven hubiera conquistado al mundo. En Macedonia me encontré con un país extraño, de gente amabilísima pero distante. Es un lugar adonde me gustaría regresar, aunque sea para continuar el vano intento por conocerlo mejor.