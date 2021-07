Vivo One, el nuevo dispositivo de TCC con lo mejor de la TV cable y plataformas de streaming

Las maneras de consumir contenidos audiovisuales ha cambiado. Por ello, quienes ofrecen servicios de este tipo deben adaptarse a las demandas ofreciendo nuevas propuestas que atrapen a los clientes y que los satisfagan de la forma más completa posible.

En ese sentido, TCC presentó Vivo One, un nuevo dispositivo con lo último en tecnología que nuclea tanto señales de TV cable como plataformas de streaming.

“Como distribuidores de contenidos tenemos que estar ayudando a esos consumidores a encontrar y a facilitarle el consumo de esos contenidos, sea por el mecanismo que sea”, explicó Javier Ruete, CEO de TCC. La creación de Vivo One nuclea a lo mejor de la televisión y a lo mejor de internet en un único lugar, con el objetivo de brindar una experiencia cómoda que no le implique al usuario perder tiempo buscando qué ver, sino que a ese tiempo lo destine para ver lo que quiere ver.

La aparición de plataformas que fueron creadas para ser distribuidas solamente por internet hace que el cliente muchas veces se sienta abrumado por la cantidad de oferta. Esto a veces implica no saber en qué plataforma se encuentra determinada serie, programa o película. Ruete explicó que una situación similar se vivía cuando nació la televisión paga nacional, en donde ciertas veces se quería ver un contenido específico que no se sabía en qué señal estaba. “En ese entonces, la industria de la televisión paga lo que hizo fue curar la cantidad de contenidos que había disponibles, haciendo un control de calidad para no poner todo. La realidad es que un usuario tradicional de TV paga mira entre cinco y siete canales. Los canales que yo miro no son los mismos que un niño, o lo que mira otro dentro de un mismo hogar”, agregó.

El desafío de Vivo One es incorporar todas las plataformas disponibles con los diferentes contenidos, para traerlos en una única experiencia de consumo, en la que al cliente no le interese cuál es la plataforma que tiene ese contenido, sino que realmente lo ayude a encontrar lo que le interesa.

“¿Eso viene por internet o viene por el cable? No lo sabés. No sabés si los derechos de lo que querés ver están en un canal lineal o por una plataforma de streaming particular como Netflix, Disney+, Pluto TV, o las miles de plataformas que hay. Además, ninguna de todas las plataformas te da todo lo que querés ver. Desde el lado de TCC lo que quisimos hacer es empezar a trabajar en una solución basada en un equipo que permitiera integrar toda la experiencia de consumo de contenidos, que los tenés distribuidos a través de señales, con contenidos a los que podes acceder a través de internet", explicó Ruete. "Tenemos el desafío de integrar todas las plataformas disponibles, para que a diferencia de pensar que van a competir conmigo, las tengo que integrar, y que al cliente poco le importe de quién son. Lo único que tiene que saber es si está suscrito o no", agregó.

El CEO explicó que ahora el negocio de TCC se centra en la entrega y distribución de contenidos a través de suscripciones, pudiendo sugerirle al cliente determinados contenidos que se está perdiendo. Pero para Ruete el futuro del negocio de los cableoperadores "será el que cada operador defina". "Si tu negocio son las suscripciones y la curación de contenidos o esta carrera por la comodidad, por ser un socio del cliente en la visualización de los contenidos que quiere ver, ya no importa la tecnología por la cual se la envíes, sino tener la capacidad de decirte: lo que querés ver está en esta suscripción. Yo te lo simplifico, pero te doy la posibilidad. Excede la tecnología", agregó.

Otra de las ventajas de Vivo One, es que, al estar conectado a internet, si el cliente está mirando un partido de fútbol y se corta la red de cable, igualmente lo podrá seguir viendo, ya que el equipo buscó ese contenido y lo empezó a pasar por internet.

Vivo One al máximo

TV cable e internet integrados

TV en vivo y contenidos on demand de TCC VIVO

Programas ya emitidos

Ultra HD

Función de cast para enviar contenidos desde el celular

Descarga de apps

Contigo de vacaciones

Pensado para toda Latinoamérica

Debido a regulaciones específicas de Uruguay, los operadores como TCC solo pueden ofrecer servicios de video, por lo que no tienen internet ni licencia de datos, y además quedan restringidos a dar su servicio solo a la ciudad de Montevideo. “Esa combinación de factores regulatorios, hace que nos hayamos tenido que dedicar pura y exclusivamente al video, por lo que tenemos un expertise en el desarrollo de la distribución de video mucho más grande de lo que puede ser un operador de televisión paga tradicional en el resto de Latinoamérica. Ahora le agregamos la impronta de querer hacer cosas nuevas”, explicó el CEO de TCC. En el caso de los operadores de fuera del país pueden vender empaquetado internet y cable, pero TCC lo ha hecho combinando productos con Antel, lo que no deja de ser una red en paralelo.

Si bien TCC es el primer operador en utilizar Vivo One, el equipo está pensando para la industria en Latinoamérica, por lo que ya lo están vendiendo al exterior para otros operadores de TV paga que combinan servicios por broadcast con contenidos por streaming.

Vivo One borra las fronteras entre vivo y on demand, entre cambiar de canal y navegar. Es la nueva propuesta tecnológica de TCC y los clientes ya pueden solicitarlo en tcc.com.uy