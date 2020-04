Volvió Sabina: "Esto es apocalíptico, uno no puede acostumbrarse a este espanto”

Después de la caída que lo dejó por seis días en cuidados intensivos, Joaquín Sabina habló públicamente. Fue el domingo durante una entrevista online con el periodista Jordi Évole.

El cantante español había sufrido un accidente en el medio de uno de los conciertos que brindó en febrero junto a Joan Manuel Serrat y, desde ese entonces, no se había expresado al respecto. "Sé que me enrollé en un cable y que al siguiente paso me pegué el hostión. Pero el hostión fue más fuerte de lo que piensan", dijo Sabina.

Además, el creador de Y sin embargo contó que Serrat le dijo que lo de su accidente "fue una cosa muy rara". "Yo llevo casi 40 años en esto y siempre antes de salir al escenario pienso que eso puede suceder y siempre estoy atento y debí cometer algún error", agregó.

Más allá de la particularidad de ser la primera entrevista posterior al accidente, la charla de Évole con Sabina se enmarcó también en un contexto delicado. En efecto, luego de que el periodista español le parafraseara tuits en los que internautas dicen que les robaron "el mes de abril" -en referencia a uno de sus temas más populares- , el músico hizo alusión a que a él este mes le robó amigos como Luis Eduardo Aute.

"Era un gran amigo y, además, un tipo estupendo. El tipo más artista desde el último pelo hasta la uña del pie. Estaba las 24 horas al día creando, era un artista químicamente puro y un amigo muy generoso", expresó Sabina sobre su colega y lamentó que "últimamente se están muriendo muchos amigos".

Y en tiempos donde el covid-19 tiene en vilo al mundo, el artista reflexionó sobre la cuarentena: "Es apocalíptico, uno no puede acostumbrarse a este espanto. Yo he sido el tipo más callejero y noctámbulo del mundo. Y eso de que no se pueda abrazar a los amigos. Y sobre todo a las amigas, y a mis hijas".

“Tenemos una cultura que muchos querrían para sí. Ha quedado con el culo al aire. Bromas con eso, no”.

Por otro lado, el cantante de 71 años defendió el valor de la cultura española y dirigió un mensaje a los políticos de su país: "Alguien debería pensar que la cultura es uno de los valores más importantes que tenemos para exportar. Los artistas se han quedado con el culo al aire y sin saber cómo tapárselo".