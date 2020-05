Vuelta a la normalidad

No se alegre el lector todavía. No estamos volviendo a la vida normal tal como la teníamos antes del 13 de marzo. Aunque los resultados de los testeos son muy alentadores y demuestran que Uruguay ha logrado aplanar la curva de contagios, la normalidad no volverá de un día para otro. Será un proceso paulatino cuya longitud dependerá de factores que están fuera de nuestro control (la situación en la frontera con Brasil) y otros que sí están dentro de nuestra esfera de control como el mantenimiento del distanciamiento físico, evitar las reuniones grandes, seguir normas de higiene y otros protocolos que se ponen específicamente para cada actividad.