Vuelve Sin Codificar: cómo será el programa y qué humoristas quedaron afuera

Peligro. Sin Codificar irrumpió en la televisión en el año 2013 en Telefe y se convirtió en un éxito del humor argentino. La propuesta regresa ahora con una reversión bajo el nombre de Decodificados.

Hasta 2019, Diego Korol y Yayo Guridi, junto a un plantel en el que participaban Pichu Straneo, Pachu Peña, Migue y Pablo Granados, Luis Rubio, Nazareno Móttola y Ayelén Dotti se posicionaban arriba del rating con sketchs como Hablemos sin saber, Tu cana me suena, Beber para leer, Cacho Marley, Deprepornis, Mentiroso Mentiroso y Gracias por andar.

Desde que se despidieron de la pantalla televisiva sus videos acumulan miles de visualizaciones en Youtube y sus seguidores esperan ansiosos la noticia del regreso. Finalmente este jueves anunciaron su llegada a la plataforma Flow con un ciclo de seis episodios de 35 minutos.

Además de la noticia del regreso, lo más llamativo es que algunos de los nombres históricos del programa no están entre los participantes del nuevo ciclo.

Según publicó Infobae, la nueva propuesta mantiene en sus créditos nombres como el de Yayo Guridi, Pachu Peña, Pichu Straneo, Migue Granados, Nazareno Móttola. Incorpora nuevos integrantes como Marcelo Ruíz Díaz, Ricardo Streiff, Nancy Gay, Walter López y Marina Castillo y personajes como “Caro Pardíaco” –de Julián Kartun– o “Dicky del Solar” –de Ezequiel Campa–. Pero no aparecen Diego Korol, Martín Campilongo ni Pablo Granados.

“La verdad no me llamaron para participar, me enteré por mis amigos que me mandan mensajes para felicitarme porque parece que hay una foto de promoción dando vueltas donde aparezco”, dijo Korol –quien fuera conductor del ciclo desde sus comienzos en 2008, cuando era un programa vinculado al fútbol argentino– a Infobae y le deseó "lo mejor" a los integrantes del proyecto.

“Igual yo miro todos los videos por YouTube. Es lo mismo, es gratis y están mucho más jóvenes y lindos", concluyó.