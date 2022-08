Wanda Nara y Mauro Icardi fueron imputados por trata de personas y reducción a la servidumbre

La empresaria y mediática argentina Wanda Nara; su madre, Nora Colósimo, y el futbolista Mauro Icardi; fueron imputados en el caso que los investiga por trata de personas y reducción a la servidumbre en su relación a Carmen Cisnero, exempleada doméstica del matrimonio.

La denuncia penal, presentada a comienzos de este mes, se refiere a la situación laboral de Cisnero en Milán, donde trabajaba en la casa de campo de la familia.

"Todo el tiempo me hicieron sentir que no era nada, por lo que tenía constantes ataques de pánico, producto del miedo, de no poder salir de la casa por temor a que me detuviera la policía, no tenía atención médica ni psiquiátrica, jamás me abonaron el sueldo, me trataron como basura", dice la trabajadora en la denuncia a la que accedió el medio argentino.

Ahora, la Justicia argentina dio lugar al pedido de la querella. “Quedaron formalmente imputados Wanda Nara, Mauro Icardi y Nora Colosimo, la madre de Wanda”, confirmó el abogado defensor de Cisnero, Alejandro Cipolla, al medio argentino Teleshow. La fiscalía realizó la imputación en el Tribunal Correccional y Criminal N° 10 de Comodoro Py.

El abogado sostuvo que Cisneros fue vulnerada en su situación laboral y su estado migratorio. “La visa que le hicieron a Carmen dice ‘asilo político’, lo que es una defraudación al estado italiano y de un estado de vulneración tremendo. Era cuando ya estaba en Italia viviendo después de un año. Estaba para ser deportada y en vez de blanquear la situación laboral, prefirieron llevarla con una funcionaria italiana a pedir un asilo político”, explicó el abogado.

"Wanda, en sus redes sociales, mostró una carta que dice que Carmen no le adeuda nada. A esa carta vamos a pedirle una pericia, porque fue escrita por la madre de Wanda y el novio de la madre. Y la hicieron firmar casi obligada”, agregó el letrado.

Además, la justicia fijó una audiencia de cámara Gesell para tomarle declaración a Cisnero. Esta modalidad que se utiliza –según explica– en niños, adolescentes y en caso de adultos en estado de vulnerabilidad. “Primero se le va a correr vista a la defensa de Wanda y de Mauro. Y luego se fijará la fecha, calculo que será para mediados de septiembre”, dijo Cipolla.

La semana pasada, Nara llegó a Argentina y se encontró con un móvil de LAM en el aeropuerto de Ezeiza. En ese momento la figura mediática indicó que “hace bastante, antes de que ustedes se enteraran”, está presentada una demanda suya en la justicia italiana. “Acá está mal dirigida la causa. Nadie me citó, no me llegó ninguna carta, pero nos presentamos porque hemos visto -y fueron de público conocimiento- las amenazas públicas. Y me presenté por mis propios medios a presentar los comprobantes de pago”, dijo.

“Supongo que cada uno se tiene que hacer cargo de las cosas que dice, porque hay cosas que son muy graves”, concluyó.