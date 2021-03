Wanted: partidos vibrantes para democracias prósperas

Puedo decir con orgullo que un colega uruguayo, formado en el Instituto de Ciencia Política (FCS-UDELAR), ha hecho recientemente una contribución de primer nivel a la resolución de este enigma. Me refiero a Fernando Rosenblatt, y su libro Party Vibrancy and Democracy in Latin America (Oxford University Press, 2018). Esta obra se basa en la tesis de doctorado que elaboró en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde contó con la orientación de Juan Pablo Luna (igualmente brillante, nacido y criado en la Banda Oriental) y de Kurt Weyland (Texas University). Paso a compartir su excelente argumento teórico, construido sobre la base del estudio en profundidad de los principales partidos políticos de Chile, Costa Rica y Uruguay.