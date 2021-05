Washington Aguerre, el golero más polémico de los últimos años, se va a México

Washington Aguerre, el golero de Cerro Largo, continuará su carrera en Querétaro de México. A los 28 años sale por primera vez del país después de una carrera que comenzó en Peñarol, pasó por Miramar Misiones, Plaza Colonia y desde 2018 en el equipo arachán.

Aguerre se transformó en uno de los goleros más polémicos del fútbol uruguayo en los últimos años por su fanatismo con Peñarol (tiene tatuada la barra de la Ámsterdam en una pierna) y los enfrentamientos con los hinchas de Nacional, que desencadenaron en expulsiones y rezongos del técnico de Cerro Largo, Danielo Núñez, quien llegó a separarlo del plantel el año pasado después de un partido contra los tricolores.

Staff Images / Conmebol

Washington Aguerre continuará su carrera en México

A principio de este año también fue discutido por un gesto que realizó en el partido contra Peñarol.

Choques con los tricolores

El primer problema importante ocurrió el 14 de abril de 2019, cuando Cerro Largo y Nacional empataron 2-2 en el estadio Ubilla de Melo. Al día siguiente, Aguerre calentó las redes sociales con un tuit en el que indicó que habían igualado contra "Nacio-Mal" y después tuvo que pedir disculpas públicamente a través de un comunicado que emitió a través de la Mutual.

Para el partido siguiente, correspondiente al Clausura, Núñez expresó a Referí que había conversado con el jugador “que tiene un problema de control emocional notorio y siempre tenemos que estar haciendo énfasis en el autocontrol, en pensar las cosas antes de hacerlas”.

Diego Battiste

Aguerre frente a Nacional en el Ubilla

Sin embargo, cuando fue al Gran Parque Central, Aguerre intentó jugar con una camiseta amarilla, pero antes de salir a la cancha el técnico se la hizo cambiar por una roja, aunque en un descuido del entrenador, el golero salió a calentar de amarillo y negro.

Durante el desarrollo del partido, Aguerre saludó varias veces a los hinchas de Nacional con la mano abierta, en alusión al quinquenio que ganó Peñarol entre 1993 y 1997. El cuarto árbitro lo denunció, el juez Andrés Matonte lo expulsó y recibió una sanción de dos partidos.

L. Carreño

Enfrentando a Peñarol

Cuando llegaron a Melo, el jugador pidió disculpas al plantel. "Estaba muy mal por el ataque que estaba recibiendo en redes sociales y las amenazas que recibió él y su hijo que tiene 6 años, lo cual lo tenía muy mal”, señaló el técnico.

Aguerre denunció haber recibido amenazas anónimas, donde le decían "sabemos dónde vive tu hijo".

En febrero del año pasado, en el partido de la segunda fecha del Apertura contra Nacional en el Estadio Centenario, el golero resultó expulsado por un penal que cometió contra Gonzalo Castro, pero la actitud más reprobable fue la que le costó la tarjeta amarilla: festejó un gol de su equipo sentado en posición de meditación frente a la hinchada tricolor.

El gesto de Aguerre que le valió la amarilla

Tras el partido contra Nacional Aguerre fue separado del plantel y se fue a Artigas, su ciudad. El club le proporcionó un sicólogo para que trabajara con él y tres semanas después, tras un informe positivo, se reincorporó a los entrenamientos con el equipo en Melo.

En julio del año pasado, Nacional recibió a Cerro Largo en el Gran Parque Central para disputar un amistoso. Aguerre no concurrió al estadio tricolor y tras el rumor de que el club no le había permitido el ingreso, el coach deportivo de Cerro Largo, Ignacio Lasarte, lo desmintió: "Fue para para evitar algo que podía perturbar la práctica. Pensamos que lo mejor era que no viniera porque puede generar algo, hay una rivalidad. Por eso preferimos que Washington no viniera y esperemos que sea un tema superado por él", indicó.

Una de las últimas actitudes polémicas de Aguerre sucedió el 18 de febrero pasado, cuando su equipo empató 1-1 contra Peñarol. Cerro Largo logró un agónico gol por intermedio de Enzo Borges y Aguerre se cubrió el rostro con su camiseta, gesto que fue cuestionado en redes sociales.

VTV

Así celebró el gol de su equipo contra los aurinegros

Varios tuiteros compartieron la imagen de la TV y criticaron su festejo, dando a entender que en vez de celebrar el agónico empate de su equipo, que venía de cinco derrotas consecutivas, parecía sufrir que le habían empatado a Peñarol en la hora, por lo que los carboneros se quedaban sin la victoria.

El jugador hizo sus descargos en Instagram: “Gente, para los que vieron el partido Cerro Largo-Peñarol y para que les quede claro a todos, mi festejo fue de emoción, lágrimas, por el gol en la hora que hicimos y los resultados negativos que tuvimos en los últimos partidos. Por eso me cubro la cara al festejar”, escribió junto a tres emojis de silencio.