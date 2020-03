Aguerre tuvo un informe positivo y volvió a entrenar en Cerro Largo

El arquero de Cerro Largo, Washington Aguerre, volvió a entrenar en el club esta semana luego de la polémica por su expulsión en el partido ante Nacional por la segunda fecha disputado el pasado 22 de febrero en el Estadio Centenario.

El golero vio la roja en el final del encuentro, luego de que lo amonestaran en primera instancia por hacer un festejo sentado en posición de meditación frente a la hinchada tricolor y luego por una falta sancionada con penal sobre Gonzalo Castro.

Cerro Largo ganaba por 2-0 y tras la expulsión los albos empataron 2-2.

Tras el partido, el arquero fue separado del plantel. Incluso ese mismo día no retornó a Melo y se fue a Artigas, su ciudad, donde permaneció entrenando por su cuenta hasta esta semana, en la que volvió a Cerro Largo, según informó La Voz Deportiva de Melo.

Luego de la polémica, el club le proporcionó un sicólogo para que trabajara con él en Artigas, al igual que un entrenador personal.

El presidente de Cerro Largo FC, Ernesto Dehl, dijo a Referí la semana pasada que estaba a la espera del informe de la profesional que lo está tratando para definir si regresaba a Melo.

Leonardo Carreño

“Hemos hablado con la sicóloga y le pedí si la próxima semana me puede dar un informe sobre cómo está Washington. Ahí me va a decir qué es lo mejor para continuar con la terapia. Ella me habló muy bien, me dijo que Washington es un paciente que concurre (a la terapia), que no falta, que tiene interés y me pidió confidencialidad, cosa que me parece lógica, pero le pedí el informe para ver si se reintegra al equipo y que siga realizando la terapia pero ya integrado a sus compañeros”, señaló el titular de los arachanes, quien agregó que se iba a guiar por el informe para definir si el jugador volvía al club o no.

Finalmente, el miércoles el guardameta regresó a los entrenamientos en Cerro Largo y lo hizo por separado, bajo las órdenes del preparador de goleros del equipo, Jorge Muiño.

Leonardo Carreño

El club arachán jugará el próximo domingo ante Deportivo Maldonado en el Campus y resta definir si el entrenador Danielo Núñez lo tendrá en el plantel.

En la tercera fecha, el único partido que se ha perdido Aguerre hasta el momento, el arquero fue Ramiro Bentancur, quien no recibió goles en el 0-0 ante Boston River disputado en Melo.