Cerro Largo espera informe de la sicóloga para resolver si Aguerre vuelve al plantel la próxima semana

Ernesto Dehl, presidente de Cerro Largo, solicitó un informe a la sicóloga que trabaja con el golero Washington Aguerre para resolver si la próxima semana el golero se suma al plantel que conduce Danielo Núñez.

Como se recordará, el futbolista fue separado del plantel luego de la expulsión que sufrió en la segunda fecha del Apertura ante Nacional. Aguerre fue amonestado por su particular forma de celebrar el primer gol de su equipo –sentado en posición de meditación de cara a la hinchada tricolor, que se ubicaba en la Colombes- y en el segundo tiempo vio la roja por el penal cometido contra Gonzalo Castro.

Diego Battiste

Al volver al vestuario el jugador discutió con el entrenador y se retiró solo del Estadio Centenario. Aguerre viajó a su ciudad natal, Artigas, donde permanece hasta ahora.

Pasadas las horas, la directiva entendió conveniente ayudar al jugador y se dispuso que una sicóloga trabajara con Aguerre a los efectos de que pueda volver a la actividad.

Diego Battiste

En una charla que mantuvo el presidente Dehl con Aguerre, el golero agregó más elementos a la historia.

“Estuve conversando con Aguerre y la verdad que nos comentó algo que nosotros no sabíamos, las provocaciones. En el partido anterior (en la temporada 2019) le amenazaron al hijo y el otro día me contó lo que la hinchada de Danubio le gritaba. Tenemos que ayudarlo al muchacho. Es la verdad. Bajarle el perfil al tema para tratar de colaborar entre todos con él”, reveló el 26 de febrero a Referí el presidente del club arachán.

Aguerre se refugió en Artigas. Llamó al presidente Dehl al que le solicitó permiso para entrenar en el Artigas Fútbol Club, institución que se integra a los cuadros del fútbol de la AUF. Mientras el tiempo transcurre, asiste a terapia con la sicóloga designada por Cerro Largo para trabajar con el jugador.

Dos semanas después del incidente el presidente de Cerro Largo reveló a Referí que habló con la sicóloga sobre Aguerre y la posibilidad de que el golero se pueda reintegrar a los entrenamientos con el plantel arachán.

“Hemos hablado con la sicóloga y le pedí si la próxima semana me puede dar un informe sobre cómo está Washington. Ahí me va a decir qué es lo mejor para continuar con la terapia. Ella me habló muy bien, me dijo que Washington es un paciente que concurre (a la terapia), que no falta, que tiene interés y me pidió confidencialidad, cosa que me parece lógica, pero le pedí el informe para ver si se reintegra al equipo y que siga realizando la terapia pero ya integrado a sus compañeros. El lunes que viene vamos a saber si lo reintegramos o no. Yo me voy a guiar por el informe de la profesional”, dijo Dehl a Referí.

Dante Fernández/FocoUy

Aguerre es jugador 100% de Cerro Largo y en los últimos tiempos surgieron interesados del exterior por lograr su concurso.

Asimismo, el presidente reveló a Referí que la nota que iba a remitir el club al Colegio de Árbitros, con las denuncias sobre las provocaciones que recibe Aguerre en las canchas, quedó a cargo de la Mutual.

“El presidente de la Mutual habló con Aguerre y le manifestó que ellos iban a enviar la nota al Colegio”, reveló el presidente de los arachanes. Dehl que entiende que, por reglamento, los árbitros están en condiciones de parar los partidos en caso de que un jugador sea agredido o provocado verbalmente.