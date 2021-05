Leo Coelho, de San Pablo a Capurro y de Gabriel Jesús a Bergessio

Primer semestre del año 2016. El zaguero brasileño Leo Coelho defiende los colores de Río Claro en el torneo Paulista. En Pacaembú le toca marcar a Gabriel Jesús de Palmeiras, hoy en Manchester City y jugador de la selección brasileña. Contra Santos, de local, enfrenta a Gabigol, Ricardo Oliveira y Lucas Lima. Pero el tiempo pasa y queda desempleado. Hasta que en 2019 surge la posibilidad de defender la camiseta de Fénix. No lo piensa dos veces. Y no se arrepiente: a escasos meses de cumplir dos años en Uruguay es la gran figura de su equipo y uno de los mejores defensores del medio local. Encontró el lugar ideal para mostrar sus condiciones.

"En Brasil es muy difícil jugar. Hay muchas regiones, muchos jugadores. Siempre tuve el sueño de niño de ser futbolista pero no conocía a nadie para hacer pruebas y recién pude comenzar a los 17 años, en la cuarta división paulista, en Nacional", explica Coelho, de 27 años, a Referí.

Primero fue a Paraná donde en 2015 enfrentó a Richarlison, otro jugador de selección, cuando este jugaba en América Mineiro, en la Serie B.

Después pasó por Río Claro, Santos, Portuguesa y Comercial. "A Santos fui a una especie de tercera división. Mi mejor momento en el fútbol es el actual, en Fénix".

Llegó y no conocía a nadie. Y tampoco entendía nada. "Fue difícil adaptarme al idioma. Pero empecé a aprender en el vestuario y estudiando en casa con aplicaciones y google traductor, preguntando, mirando series y películas en español. Al tiempo llegó mi esposa y mi hijo y todo se hizo más fácil".

"No conocía a Carrasco, es un gusto muy grande trabajar con él, fue quien me dio la oportunidad de jugar. Nos llevamos muy bien. Cuando hablamos me dijo que le encantaban los defensas brasileños porque están acostumbrados a marcar delanteros de gran calidad", cuenta.

El 28 de julio de 2020, días antes del retorno del fútbol tras el parate de marzo por la pandemia de covid-19, Carrasco declaró: "Coelho, con todo el respeto que le tengo a Godín, hoy es más que Godín".

Coelho se ríe cuando recuerda esa anécdota: "No lo escuché, pero enseguida me mandaron mensajes. Me quedé muy contento por ese reconocimiento pero tengo claro que Godín está a otro nivel, que es jugador de selección y de fútbol europeo".

A Coelho le gustan los dos centrales de la selección brasileña: Thiago Silva y Marquinhos. También mira a Sergio Ramos y Virgil Van Dijk.

Nació en Río de Janeiro, pero se dice paulista. "Mi padre trabajaba en Río cuando nací, pero enseguida fue transferido a San Pablo. Vengo de una familia de clase media. No vengo de una favela sino que me crié en un apartamento, sin lujos, pero tuve la oportunidad de tener una buena educación y de que no me faltara nada".

En Fénix lo sorprendió la calidad de dos jugadores: Manuel Ugarte y Roberto Fernández. También Agustín Canobbio, "tremendo jugador", y Maureen Franco: "Por su edad, su físico, su presencia de área, cómo patea y cómo sabe hacer goles".

Cuando se le consulta cuál es el delantero más duro que le tocó enfrentar en el fútbol uruguayo, no tiene dudas: Gonzalo Bergessio. "Está salado", dice probando que ese vestuario le enseñó bien el lunfardo futbolero. "Es fuertísimo, tiene buena presencia de área y aunque los partidos estén tranquilos y les ganes todas si le queda una la mete, no se puede aflojar nunca con él".

También tiene palabras de elogio para el Colo Ramírez: "No para de meter diagonales en todos los partidos, me dejó impresionado la primera vez que lo enfrenté".

"Desde que llegué a Fénix no peleé ningún campeonato, creo que como grupo estamos maduros y por el sistema de juego de Juan y las incorporaciones que llegaron como Luis Mejía, Rodrigo Amaral y el Lolo Estoyanoff (NdeR: se desgarró en amistoso ante Atenas y no llegará al arranque del certamen) vamos a pelear el campeonato. Este año no hay Intermedio por lo que tenemos que estar arriba en el Apertura y el Clausura. Ya jugué la Sudamericana, ahora quiero jugar la Libertadores", afirma.

Fénix jugó la Sudamericana 2020 eliminando a El Nacional para luego caer contra Independiente. En la presente edición del torneo quedó afuera en primera ronda con Montevideo City Torque.

En su primera temporada en Uruguay Coelho marcó cinco goles, tres de ellos en el mismo partido contra Defensor Sporting. El año pasado solo marcó ante Plaza Colonia. "Ojalá que este año lleguen más goles".

A este paulista le encanta Montevideo. "Me encanta vivir acá, la rambla, salir a caminar, hay mucha más seguridad, más confort de vida y tengo más plazas y parques para salir con mi familia".

