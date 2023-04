WPP Uruguay lista para liderar la Inteligencia Artificial aplicada a la comunicación y el marketing

¿La inteligencia artificial (IA) es una oportunidad o una amenaza? “Es una realidad”, respondió Álvaro Moré, socio de WPP Uruguay frente a un auditorio de más de 250 invitados que participaron de la propuesta WPP Prompt, un encuentro pensado para profundizar el impacto y las oportunidades de la Inteligencia Artificial en la comunicación y el marketing.

El concepto de inteligencia artificial no es nuevo, no obstante, en los últimos meses el desarrollo alcanzado por las herramientas de IA ha sido exponencial. De hecho, en estos días se está llegando a las 2.000 herramientas de IA que van a revolucionar la forma en que se desarrollan prácticamente todas las actividades y la comunicación no es una excepción. Por esta razón el comité de teconología de WPP Uruguay ha estado trabajando en la curaduría para seleccionar las mejores herramientas para cada vertical del marketing y las comunicaciones, como generación y análisis de reportes, diseño gráfico, diseño digital, Q/A, finanzas, desarrollo y análisis de datos.

WPP Uruguay, en línea con la estrategia que lo llevó a liderar el mercado de la comunicación desde hace más de 25 años, reafirma su compromiso con la innovación y la aplicación de tecnologías de vanguardia por medio de un abordaje integral y profesional sobre las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial.

Xaxis, la herramienta de compra programática de WPP, significó un salto cualitativo y cuantitativo en las posibilidades de segmentación de audiencias, monitoreo y reporte de resultados de campañas digitales. Mariana Píriz, socia de WPP, destacó que “Xaxis nació con un importante componente de Inteligencia artificial y en estos años ha seguido incorporando capas de tecnología que aportan mayor eficiencia y eficacia en la performance de las campañas".

Álvaro Moré, socio de WPP Uruguay, exponiendo ante el auditorio que participó de la propuesta WPP Prompt

A raíz de los últimos avances registrados en el mundo, WPP Uruguay tomó la decisión inédita de capacitar al 100% del staff, más de 300 profesiones, en IA, con una instancia de marco teórico y un ciclo de talleres orientados al aprendizaje sobre las aplicaciones más representativas para la generación de soluciones de comunicación. “El paso natural y siguiente era generar una propuesta de WPP Prompt para empresas, nuestros clientes, y mostrarles la forma en que estamos recorriendo este camino”, explicaron Píriz y Moré.

En su presentación Píriz introdujo a los clientes en algunos de los desarrollos que resultaron de dichos talleres. “Surgieron cerca de 500 ideas diferentes para aplicar herramientas de IA a través del uso de API´s (application programming interfaces) con el objetivo de mejorar el desarrollo de tareas en el trabajo diario de las agencias”.

“La inteligencia artificial es un copiloto, un asistente de muy buena calidad, que no funciona solo y nos ayuda a funcionar mucho mejor” explicó Moré. Con resultados concretos de la aplicación profesional ética y consciente del potencial de la inteligencia artificial, WPP dio una muestra del futuro en la industria, basado en el uso responsable de la tecnología en beneficio de su equipo, sus clientes y el planeta.

Las empresas socias de WPP, el holding de agencias de comunicación líder a nivel mundial, que en Uruguay están dirigidas por Álvaro Moré y Mariana Píriz son: Burson Cohn & Wolfe, Essence Mediacom, GroupM, Mindshare, Wavemaker, Wunderman Thompson, Wunderman Thompson Studios, Xaxis y Young & Rubicam