Yamandú Orsi, en su primer acto como precandidato del FA, aseguró que renunciará a la intendencia tras el Congreso

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, recibió este lunes otro apoyo a su precandidatura a la Presidencia por el Frente Amplio (FA) y aseguró que renunciará a su cargo después del Congreso, que se celebrará en diciembre y proclamará oficialmente a los postulantes para las internas.

De esta manera, el grupo La Patriada se sumó a los apoyos ya oficializados de sectores frenteamplistas como el Movimiento de Participación Popular (MPP) y la Vertiente Artiguista, además de otros colectivos menores dentro de la izquierda. En el caso de La Patriada, se trata de un grupo a nivel nacional que todavía no formalizó su ingreso al FA, pero que está integrado por frenteamplistas independientes, además de exintegrantes del Partido Colorado y el Nacional.

Tras el acto –que se celebró en Montevideo, un detalle no menor teniendo en cuenta las recorridas que viene haciendo Orsi por el departamento– el intendente fue consultado sobre la fecha en la que tiene previsto apartarse del cargo.

"Creo que la fecha decisiva o el momento clave será el Congreso del FA", señaló Orsi en relación a la instancia interna de la coalición de izquierda que se celebrará en diciembre.

Para Orsi, renunciar antes "implicaría un acto de irresponsabilidad", pero consideró que una vez que se "formalice" la precandidatura a la interna del FA tendrá que "dar un paso al costado".

Aunque hizo estas valoraciones, el dirigente del MPP recordó que hubo "antecedentes" de "intendentes que fueron a las elecciones sin renunciar".

Orsi afirmó que este fue el primer acto "a nivel callejero" que realiza desde que el Congreso del MPP lo proclamó como precandidato. "Creo que estamos en campaña. Algunos nombres se explicitan, otros no. Pero Uruguay es un país que suele estar en campaña bastante más tiempo que el resto. Pero la campaña pura y dura empieza el año que viene", apuntó.

En su discurso el intendente se refirió a las promesas en campaña, algo sobre lo que insistió en rueda de prensa. "En la última campaña se vieron cosas muy complejas. Como el hecho de decir cosas que después no se hacen. Por ejemplo, que no se iban a aumentar los impuestos, las tarifas o que la reforma jubilatoria no iba a aumentar la edad de jubilación. Creo que son estrategias para tener más adhesión pero que al final termina siendo no decir lo que verdaderamente se piensa", expresó.