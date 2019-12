Orsi en clave de reelección: "En el FA nos mal acostumbramos a no dialogar con el otro"

En su primer discurso como candidato a la reelección por la Intendencia de Canelones, Yamandú Orsi, se mostró conciliador con los restantes partidos del espectro político y dijo que "la ciudadanía precisa y espera" una "actitud generosa de que no vuelen los puentes".

Orsi analizó la votación de noviembre, en la que el Frente Amplio obtuvo una remontada de casi 200 mil votos y explicó que obedece a que "la gente cambia el voto de un momento para el otro, con mayor dinamismo que antes".

El intendente y dirigente del MPP hizo esas afirmaciones al participar de una cena organizada por el exalcalde de Soca Guillermo Burgueño y el empresario Javier Gandolfo, ambos del Partido Colorado, y dispuestos a apoyarlo para que repita al frente de Canelones.

La gente "hoy vota una cosa, mañana vota otra. Sigue la vida y no se sienten que no se traicionan a sí mismos. Desde el momento en que se separaron las nacionales de las elecciones departamentales el país empezó a experimentar algo que no estaba en los papeles. Yo soy blanco, colorado, frenteamplista pero voto a fulano”, destacó Orsi.

Insistió en que "el ciudadano independizó su voto" y "no es que la gente no tenga la camiseta, la tiene para lo que le interesa", aclaró.

Además dijo que en el Frente Amplio están experimentando algo nuevo porque todos los partidos políticos han estado en el gobierno nacional "y a todos los han sacado".

"Los amores en política no son para siempre. Tenemos que cuidarnos entre todos. Mi partido es el primero que tiene que entender esto. Nos pasó de estar tres períodos con mayoría parlamentaria. Nos mal acostumbramos. No sentíamos la necesidad de conversar con el otro", dijo y destacó que en Canelones no pasó eso y afirmó "con orgullo" que pese a tener los 21 votos necesarios para aprobar el presupuesto y el fideicomiso para obras, lo sacaron con 25 o 26 votos. "Cuánta más espalda tuviéramos era más fácil transitar después", aseguró.