“Yo tengo miedo, me tienen que cuidar”: la respuesta de Mirtha Legrand sobre su vuelta a la tv

La mesa más famosa de Argentina seguirá sin Mirtha Legrand a la cabeza. La diva de la televisión adelantó que no volverá a trabajar en tanto no pase el invierno y comentó que, aunque quieren que regrese a la pantalla, la tienen que cuidar.

“Hasta la primavera no voy a regresar a mi programa. Hasta que no pase el frío, no retomaré mi trabajo”, dijo Legrand, en una entrevista que concedió al medio argentino La Nación y aseguró que el brote "tan fuerte que hubo" la "acobardó”, reconoce. El periodista Pablo Mascareño le preguntó a la conductora si ella desea volver al programa a lo que respondió: "Yo tengo miedo, me tienen que cuidar, no me tienen que insistir".

A sus 94 años la diva argentina reconoce que “los estudios de televisión son muy vulnerables”. Según el informó el medio argentino, cuando Legrand finalmente regrese al estudio de televisión está previsto que StoryLab, la productora de los programas de Legrando propiedad de su nieto Ignacio Viale, prepare un operativo sanitario para minimizar riesgos de contagio. Así sucedió el pasado 19 de diciembre pasado cuando Legrand regresó por única vez al programa que ahora conduce su nieta, Juana Viale, en un doble rol de conductora e invitada acompañada también por su hija, Macela Tinayre.

Legrad ya tiene aplicadas las dos dosis de la vacuna Sputnik V también hizo referencia al estado de salud de algunos de sus colegas que transitaron, o transitan, la enfermedad. “Pobrecito Julián Weich, está en terapia intensiva”, comentó sobre el conductor televisivo que está internado actualmente.

También habló sobre Susana Giménez, quien estuvo internada en el sanatorio Cantegril de Punta del Este y se mantiene evolucionando en su chacra esteña. “Los problemas de salud de Susana y su internación me dolieron muchísimo", apuntó Legrand, quien comentó que habla siempre con ella. "Somos familia", acotó.

"Esta pandemia es larguísima e insoportable", sostuvo la figura argentina.