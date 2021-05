Zambrano & Cía vendió Criollos de Las Piedritas y logró muy buenos valores

La firma Zambrano & Cía realizó un remate especial de Las Piedritas, de la familia Ponce de León, y dispersó Criollos, con esa genética destacada, por los que logró muy buenos valores.

En la venta, que se llevó a cabo de forma virtual desde las oficinas del escritorio, se colocaron 13 yeguas de andar, 16 potras, una preñez, un macho castrado, un potro y un potrillo.

Germán Sapelli, responsable del Departamento de Equinos de Zambrano & Cía, en diálogo con El Observador destacó que este fue un “muy buen remate”, e informó que se concretaron negocios de exportación para los mercados Suecia y Dinamarca.

El mejor promedio

En esta oportunidad las hembras se valorizaron en US$ 3.633; la preñez en US$ 6.360 y los machos en US$ 2.520, considerando los promedios.

Sapelli comentó además que en este remate se logró “el mejor promedio de ventas”, en las comercializaciones de ejemplares Criollos que Zambrano & Cía ha hecho durante 2021, lo que demuestra el interés de los clientes por lo ofertado y su valor.

Zambrano & Cía

Resultados de la venta virtual.

Beneficios para los clientes

La venta se llevó a cabo con administración propia y un plazo de 24 cuotas en dólares. Los clientes que abonaron al contado obtuvieron un 15% de descuento como beneficio especial.

Además, para esta oportunidad la cabaña dispuso una herramienta especial para la compra de potras: quienes compraron potras y eligieron llevarlas a domar a los centros de entrenamiento marcados en el catálogo de la oferta se beneficiaron con un 5% de descuento adicional en el precio del remate.