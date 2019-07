Zambrano dijo que lo "podrían haber llamado" del VAR en Brasil-Argentina

El árbitro del partido de semifinales entre Argentina y Brasil, Roddy Zambrano, habló sobre su actuación en ese partido que fue cuestionada por los argentinos. El ecuatoriano aclaró que el árbitro uruguayo encargado del VAR, Leodán González, no lo llamó para revisar la jugada en la que se reclamó un penal del brasileño Arthur sobre Nicolás Otamendi.

"No la vi, veo al jugador caído. Otamendi también entra a chocar, es un codazo. El VAR la revisó y determinó que era 50 y 50, no me llamó para verla, no consideraron que fuera una jugada que daba para penal claro. Con el diario del lunes digo que me podrían haber llamado", dijo Zambrano en una entrevista con Radio Super K-800 de Ecuador.

“En la jugada entre Otamendi y Arthur, el VAR no me llamó para revisar la jugada, no consideraron que fuera una jugada que daba para penal claro” pic.twitter.com/sDt4DpVOcu — Radio Super K-800 (@superk800radio) July 9, 2019

También aclaró que "es totalmente mentira" que perdió comunicación con el VAR.

Otra de las jugadas polémicas de ese partido fue una protagonizada por Dani Alves y Sergio Agüero a los 70 minutos, previo al segundo gol de Brasil. El futbolista argentino habló con la prensa luego del partido y dijo que sintió un golpe por atrás del lateral brasileño. Alves, en tanto, dijo que fue Agüero quien le "pegó un pisotón" a él cuando se fue a desmarcar.

"Es claro que (Sergio) Agüero pisa. Es casi una falta temeraria al defensor. ¿Por qué no ven la cámara de atrás del arco?", dijo.

Lionel Messi se había quejado después del partido del arbitraje. "En esta Copa se cansaron de cobrar boludeces: manos boludas, fules boludos, penales pelotudos y hoy ni siquiera fueron al VAR", dijo ante los periodistas.

Zambrano aclaró que en cancha nunca tuvo problemas con Messi porque "es un jugador que se dedica a jugar". "Me sorprendieron las declaraciones luego del partido, pero cada quien tiene su opinión", dijo.