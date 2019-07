El ataque de la prensa argentina contra el uruguayo Leodán González

El árbitro uruguayo Leodán González es cuestionado por su “impericia” en el VAR en el partido donde Brasil eliminó a Argentina en las semifinales de la Copa América 2019. Los medios de prensa argentinos dicen que Leodán “falló groseramente” al no avisarle al árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano sobre dos penales.

Las acciones que reclaman los argentinos son un penal contra Otamendi y otro ante Kun Agüero en la acción previa que deriva en el segundo gol de los brasileños.

La prensa argentina apunta al uruguayo recordando el antecedente de la Copa Libertadores de 2018 con el arbitraje de video asistencia donde sancionó un penal a favor de River frente a Gremio.

El diario Olé señaló los antecedentes del uruguayo en el arbitraje de video asistencia. “Leodán González, el encargado del VAR en Brasil - Argentina, donde hubo dos penales no cobrados en favor de la albiceleste (una falta a Otamendi y otra al Kun Agüero, justo antes del 2-0 de la Verdeamarela), tiene antecedentes muy recordados dirigiendo partidos decisivos en el ámbito continental con argentinos involucrados", publicó.

El antecedente principal en el VAR de este árbitro uruguayo de 36 años, que además es cuñado de Christian Stuani, jugador de la selección de Uruguay, es el Gremio - River por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores 2018. En aquel encuentro, fue él quien vio aquella mano prácticamente imperceptible (pero mano al fin) de Bressan, que derivó en el penal del 2-1 (Pity Martínez) que le dio la clasificación al Millo.

Además, Leodán González fue el encargado del VAR en el Boca - River disputado el 9/12 en Madrid. Allí, su principal intervención fue en aquella polémica jugada protagonizada por Esteban Andrada y Lucas Pratto, en la cual todo el Millo pidió un supuesto penal del arquero contra el Oso”.

Clarín y la injusticia contra Uruguay

El diario Clarín señaló los dos fuera de juego milimétricos para anular dos goles a Uruguay ante Perú.

“El VAR llegó para evitar injusticias deportivas. Y hasta ahora, había sido impecable el uso de la tecnología en la Copa América. Incluso, para ratificar situaciones como las que se vivieron en Uruguay-Perú, dos offsides milimétricos que derivaron en los goles anulados a Luis Suárez y Edinson Cavani. Sin embargo, esta vez falló. No ayudó a un árbitro permisivo, al que se le fue el partido de las manos. Roddy Zambrano no cobró dos claros penales. Uno de ellos, previo a la jugada del segundo gol de Brasil, el que terminó liquidando el partido”.

Infobae y la impericia de Leodán

Infobae dedicó una nota a los errores que no señaló el VAR bajo el título: “Los nombres detrás de los errores que perjudicaron a la Selección”.

En la nota se preguntan ¿por qué, en un torneo atravesado por las intervenciones del VAR, las dos jugadas pasaron de largo? ¿Por qué fracasó la humano-tecnología en el Superclásico de las Américas, y en acciones tan determinantes?

Y explican: “El VAR estuvo a cargo del uruguayo Leodán González, de 36 años. Integrante de la nueva camada de jueces de su país, no tiene un extenso recorrido internacional en el campo de juego. Lo extraño es que es uno de los árbitros sudamericanos que más experiencia lleva detrás de la tecnología.

La primera falla

Los errores que marca Infobae a Leodán González son los siguientes: “En el primer error, el árbitro pareciera, antes de reiniciar el juego, que trata de consultar con el VAR, que como mínimo tendría que haberle sugerido a Zambrano que revisara la acción. En la falta de Arthur a Otamendi, en cambio, se nota perfectamente que el ecuatoriano pide el auxilio, más allá de que el error primigenio es del juez principal, dado que estaba bien perfilado para verla. El equipo VAR, con Leodán González a la cabeza, opinó que no tenía que ir a observar la acción, cuando venimos de reiterados encuentros en los que se han revisado hasta faltas de amonestación, cuando el protocolo no indica que deben revisarse. He ahí una clave".

"No podemos hablar de mala fe, pero sí, mínimamente, de extraña impericia en una persona que tiene la experiencia que estamos exigiendo para el VAR. Leodán es el mismo que vio, por caso, el finísimo penal por mano que le dio a River la clasificación a la final de la Copa Libertadores 2018 frente a Gremio. Aquella vez, remedió un error que ni los jugadores del "Millonario" habían advertido y le dio la chance al Pity Martínez desde los 12 pasos. En Brasil 2019, falló groseramente”, concluye la nota.