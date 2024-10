50 tendencias que acompañarán al próximo mandato presidencial

Sabemos que la tecnología tiene una trayectoria de crecimiento exponencial, ya nos lo dijo Moore, así que en materia de tecnología las predicciones no son tan difíciles.

1. Al 2029, la temperatura global habrá sobrepasado el 1,5º que los meteorólogos piden no se sobrepase y estará claro que se pasarán los 2º C y más. Pero a la gente común no le preocupará eso en forma prioritaria.

2. Varias catástrofes climáticas habrán ocurrido en el mundo, pero será común escuchar “inundaciones y sequía siempre hubo”.

3. El sello verificado de libre de deforestación para los productos que se comercian va a ser algo considerado de sentido común en muchos países que se sumarán a la Unión Europea en solicitarlo.

4. La fusión nuclear estará cerca, pero la demanda por energía para la inteligencia artificial será tal, que la fósil seguirá siendo importante.

5. Argentina tendrá trazabilidad en su ganadería y competirá más fuerte siguiendo la estrategia uruguaya.

6. Los aviones deberían estar mezclando al 10% con biodiesel sustentable, no llegarán a esa referencia pero serán protagonistas centrales de la demanda agrícola por su demanda de aceites para sustituir parcialmente los combustibles derivados de petróleo.

7. EEUU y China estarán compitiendo palmo a palmo para ser los primeros en empezar la construcción de bases en la Luna.

8. Estará algo más avanzado el proyecto de migrar a Marte, pero se habrán pospuesto los plazos que se anunciaban en 2024

9. Habrá mucho menos hielo en el mundo

10. Habrá mucha menos selva en el mundo

11. Los océanos estarán más ácidos

12. Seguirá la guerra en Rusia, Ucrania y por supuesto en Medio Oriente

13. Corea del Norte habrá atacado Corea del Sur.

14. Probablemente ya se hayan usado armas nucleares.

15. El fundamentalismo islámico será muy fuerte en África, acentuando los dramas de ese continente

16. Seguiremos intentando que los productores que cuidan los suelos y el paisaje cobren lo que merecen en bonos de carbono o bonos de biodiversidad

17. Estaremos pagando intereses de deuda vinculados a desempeño climático, sin mucha bonificación por no haber cumplido con las reducciones acordadas

18. Seguirá habiendo mucha gente convencida que los males del mundo se originan en conspiraciones: los masones, los sionistas, las agendas de Naciones Unidas, Bill Gates, George Soros, los rusos seguirán alimentando conspiraciones que dividan a los países democráticos. La verdad seguirá importando poco, un relato más compitiendo entre millones de relatos de ficción de las redes.

19. Habrá venido un Niño fuerte y habremos tenido inundaciones graves.

20. Será imposible hacer trabajo intelectual sin dominar las herramientas de la Inteligencia Artificial.

21. Cuba, Venezuela y Nicaragua seguirán siendo dictaduras cada vez más miserables, donde rebelarse es imposible por más hambre que haya.

22. La migración seguirá siendo un grave problema en Europa y Rusia usará la hospitalidad europea para alimentar a los grupos de ultraderecha.

23. Seguiremos siendo de los mejores lugares para vivir de América Latina junto a Costa Rica y Chile.

24. La población mundial seguirá frenando en su crecimiento, otro factor que alimentará al fundamentalismo religioso y las conspiraciones de que “alguien” quiere que las mujeres no tengan hijos.

25. El uso de petróleo irá en 2030 en muy leve declive, habrá cruzado el pico de demanda, pero los objetivos del Acuerdo de París estarán muy muy lejos de cumplirse.

26. La energía solar dominará a nivel global y la eólica acompañará.

27. Las baterías de litio competirán con las de sodio, el automóvil a nafta o gasoil será demodé, los eléctricos ganarán por economía, autonomía y mejor velocidad de carga.

28. Los tractores seguirán funcionando a gasoil, pero sus tripulantes serán casi turistas

29. La carne cultivada habrá demostrado ser poco relevante, pero el consumo de carne de las mujeres en los países desarrollados será muy bajo.

30. Se ingresará a las intendencias por concurso.

31. Los robots serán protagonistas de las múltiples guerras.

32. Los narcos seguirán muy fuertes en América Latina y habrán crecido fuerte en EEUU

33. Argentina y Brasil seguirán siendo fuentes de turbulencia para la economía uruguaya.

34. El déficit fiscal de Uruguay en el mejor de los casos estará entre 4% y 5%, la deuda externa será mayor, pero el riesgo seguirá bajo porque la geopolítica, el ambiente y el republicanismo nos favorecen.

35. Punta del Este/Maldonado empezará a competir con Montevideo como capital financiera y empresarial de Uruguay

36. ¿Habrá una tercera pastera en la Laguna Merín?

37. ¿Habrá plantas de hidrógeno produciendo energía limpia? ¿Habrá “ecologistas” protestando contra las energías limpias porque usan agua?

38. La inmigración seguirá siendo una fuerza social y económica de creciente importancia.

39. La agricultura uruguaya tendrá trazabilidad en algunos cultivos y logrará precios diferenciales en algunos granos por ello.

40. El Uruguay biotecnológico, informático será un componente bastante más importante de la economía.

41. Tal vez tendremos vacunas para la garrapata y control biológico para las moscas que causan bicheras

42. El ecosistema empresarial de los bioinsumos será un factor más de diferenciación de la economía uruguaya.

43. El tránsito en Montevideo será intolerable a las horas pico y se seguirá debatiendo un tren eléctrico parcialmente subterráneo entre la capital y Atlántida.

44. Uruguay alojará Data Centers de Google, Amazon, Meta. Ecologistas protestarán por el uso de agua y energía.

45. El narcotráfico seguirá como problema grave en América Latina.

46. Tal vez Uruguay haya encontrado el conjunto de estrategias y el consenso político necesario para hacer retroceder tan terrible tendencia.

47. En tal caso, Uruguay estará ante una gran oportunidad como refugio de un mundo que será mucho más inseguro aún que en el presente..

48. Vivir en Uruguay será caro, pero pensando cómo se estará viviendo en el resto del mundo, se comprenderá que la paz tiene un valor alto por ser algo muy escaso.

49. La longevidad será un tema muy fuerte e importante. Paul Mc Cartney seguirá cantando y andando en bicicleta y dándonos la esperanza de que una buena vida después de los 80 es posible. Nos recordará que los sueños de amor y paz que florecieron en el siglo pasado pueden algún día rebrotar en alguna nueva primavera cultural global.

50. Los cisnes negros serán cada vez más frecuentes y de mayor magnitud lo que hará que muchos sucesos impactantes sucederán y no están en este listado.