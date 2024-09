Campaña 2024: que hablen de músculos pero que hablen

No sé como viste la semana en este trayecto hacia el 27 de octubre, pero no hay duda de que el primer tema de conversación fue el spot de Andrés Ojeda en el gimnasio y el giro que le dio a su campaña.

En el mundillo político el spot fue muy criticado y mirado de reojo, se lo acusó de banalizar la política, incluso dentro del Partido Colorado. Pedro Bordaberry, el más claro competidor de Ojeda, con quien disputa el liderazgo del partido, dijo que no le parece "ni bien ni mal" pero marcó distancia al apuntar: “Cada uno hace la campaña que le parece. Yo presento propuestas. Cada uno pone el énfasis donde le parece”, según consignó Telemundo en una rueda de prensa.

En las redes, hacia donde apuntaba la pieza, recogió elogios y piropos pero también críticas, burlas y la producción de un sinfín de memes muy ingeniosos y graciosos –hay que reconocerlo–. También hay que señalar que cumplió varios objetivos buscados:

Se instaló en la conversación. En ámbitos políticos y no políticos no hubo quién no hablara del tema.

Fue disruptivo. El propio Ojeda reconoció este viernes que en su comando de campaña decidieron hacer "algo distinto" al ver que lo que venían haciendo hasta el momento "no estaba capando la atención" del público, contó entrevistado por Arriba Gente de canal 10.

Fue honesto e intentó mostrar autenticidad. Solo con ver la presencia de Ojeda y seguirlo en las redes alcanza para saber que va al gimasio y hace culto de su imagen. Ojeda ya había mostrado sus músculos en la campaña de cara a las internas, había aceptado alguna entrevista desde el gimnasio (uno no tan pro como el del spot) y sus músculos habían sido tema de debate y de chicanas políticas.

Buscó dar a conocer aspectos personales del candidato. También dijo en la entrevista de este viernes que constantemente le hacen preguntas personales y son "las más cliqueadas por la gente".

Uno de los puntos fuertes de la campaña, con la que Ojeda se convirtió en el candidato único del partido, fue la estrategia de comunicación que desplegó con la que logró mejorar su nivel de conocimiento y con ella su popularidad con la que logró acercarse al equilibrio entre quienes lo apoyan y lo rechazan, como contaba esta nota de Tomer Urwicz.

¿Le dará resultados esta estrategia?

En sus últimas entrevistas Ojeda se ha dedicado a destacar que quiere enfocarse en los “temas que le interesan a la gente" y dejar de dar examen para el “círculo rojo”, refiriéndose a las élites políticas como clase política, los analistas y los periodistas.

Según los especialistas esas élites, a las que les interesa realmente la política, constituyen el 15% de la población. De acuerdo con esa lógica más de un 80% de los uruguayos no sigue los temas duros de economía o política y así lo ha explicado Ojeda: "Cuando uno camina en Uruguay se empieza a dar cuenta que esas otras cosas (que no refieran a la política) son bastante importantes. Llegar a fin de mes, vivir tranquilo, de repente comprar una moto, un auto, viajar con la familia, todas cosas del día a día. Y por eso me di cuenta que había temas que de repente no son de la agenda habitual, pero que son muy importantes, por ejemplo la salud mental".

Por eso de los 31 ejes temáticos que componen su programa, sólo ha decidido hablar de dos que considera "populares": salud mental y bienestar animal. Sorprende que no haga hincapié en la seguridad que es su fuerte como penalista pero justamente lo ha hecho para salirse del foco que han elegido los otros en una campaña que hasta ahora ha tenido a la seguridad como tema principal.

Y si bien en su programa hay propuestas sobre esas dos áreas al mencionarlas no las suele especificar en sus spot y discursos.

Si se busca en su programa, aunque hay varias generalidadades, propone "la creación de 25 centros de Atención en Salud Mental en los 19 departamentos del país que ofrecerán servicios de psicoterapia y psiquiatría". Menciona la promoción de telemedicina en salud mental para localidades con dificultad, desde acceso y políticas concretas en el área para las personas más vulnerables dentro de las que menciona a los funcionarios policiales, personas de edad avanzada, o adolescentes. Unido a este tema, incluye el tratamiento de las adicciones para el que propone crear diez centros de tratamiento y rehabilitación para el uso problemático de drogas, que permitan sumar hasta 500 camas de internación, lo que parece bastante poco para las 70.000 personas que, dice, presentan consumo problemático de cocaína o pasta base, ya que los centros de atención que hay hoy (Casa Abierta en Artigas, Portal Amarillo en Montevideo, El Jagüel en Maldonado y Chanaes en San José) componen una "oferta limitada e insuficiente", dice.

En materia de bienestar animal las propuestas van desde endurecer las penas por el maltrato animal, crear un registro de personas con antecedentes en maltrato animal, la prohibición de prácticas quirúrgicas no terapéuticas en animales de compañía (una ley que se votó esta semana), crear un registro de razas de perros potencialmente peligrosas, campañas de castración y un plan de incentivos económicos destinado a reducir el uso de caballos de tiro como fuerza de trabajo y transporte en áreas urbanas.

Su estrategia también ha sido la de plegarse al presidente Luis Lacalle Pou al punto que cuando le preguntaron a quién admiraba políticamente lo mencionó, y ha entrado en una especie de puja con el candidato blanco Álvaro Delgado por intentar mostrarse más cercano al presidente. Eso quedó en evidencia esta semana cuando publicó la foto viendo el partido de las Eliminatorias en la casa del presidente, a quien llama "amigo" en otro spot.

Otro de los caballitos de batalla del candidato colorado ha sido mostrarse como la "renovación" y la "nueva política" en detrimento de la "vieja política" aunque muchas de las viejas prácticas sigan formando parte del esquema de actuación que lo rodea.

En la próxima medición de opinión pública sabremos si la estrategia le está dando algún tipo de resultado y lo muestra creciendo en las encuestas, cómo venía hasta ahora, o se estanca.

Y si bien no reniego de los políticos en modo reality sigo creyendo que las campañas electorales son el momento para promover espacios de diálogo y de debate con el objetivo de favorecer el bienestar común –ojalá el candidato del FA Yamandú Orsi aceptara debatir hacia octubre– . Para los políticos es el momento de proponer soluciones lo más concretas posibles a los dilemas de la gente, sobre las que luego los periodistas y la opinión pública podamos medirlos en la gestión.