Cuatro simbolismos que dejó la presentación de Blanca Rodríguez en el FA

El desembarco de Blanca Rodríguez a la política fue el hecho político de la semana y fue muy debatido y comentado en el mundillo político, y ni te digo en el ambiente periodístico. Parece claro que con su incorporación el Frente Amplio suma un gran activo, más allá de que, como periodista, no me gusta que los colegas abandonen la profesión para pasarse a ese "bando", si bien tienen el derecho de hacerlo.

De todos modos, aunque haré un breve comentario sobre el periodismo al final (no me puedo contener), en esta Newsletter EnClave te propongo un análisis de lo que dejó la presentación del martes en la Huella de Seregni en cuatro puntos que me parecieron los más destacables.