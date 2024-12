El costo electoral de un anacronismo

En noviembre del 2009, El Observador me publicó una nota sobre la conveniencia electoral de una posible fusión entre blancos y colorados que, sarcásticamente, llevaba como título "El Partido Rosado". En ella me refería a la dificultad que se me presentaría en Estados Unidos, país en el que en ese momento vivía, si tuviera que explicar las razones históricas de por qué existían en Uruguay dos partidos de centro derecha que competían entre ellos. Esto a pesar de "haber tenido un bisabuelo paterno que luchó junto a Aparicio Saravia y un abuelo materno que era acérrimo riverista". Esta frase indignó a mi querido hermano Héctor, quien me hizo notar (con duras palabras) que nuestro bisabuelo había luchado con Timoteo Aparicio y no con Aparicio Saravia. Mi confusión en cierta forma confirmaba que esas razones históricas habían ido perdiendo relevancia con el transcurso del tiempo.