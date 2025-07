La "celebración" en el MPP, las revisiones de Orsi y las repercusiones blancas

“¡Mirá esta foto! Pa’ los contras”, bromeaban en Torre Ejecutiva el día en que los ministros de Trabajo y Economía cerraron filas para anunciar que presentarán los lineamientos en el Consejo Superior Tripartito este jueves. Más de una vez se habían sacado chispas antes de asumir: el comunista dijo en campaña que Oddone no era el indicado para ejecutar el programa frenteamplista, y más tarde se desmarcó de sus ideas en pos de la desindexación de salarios.

Castillo adelantó a los colegas de Informativo Sarandí que “muy refinadamente” puede interpretarse que las pautas avanzarán en la línea de no continuar la inercia inflacionaria, en especial los sueldos más altos. Los ministros anunciaron la semana pasada que habrá tres franjas con tratos diferenciales: los sueldos más sumergidos –más de medio millón de veinticincomilpesistas– tendrán un mayor aumento salarial; la de los sectores medios será un poco menor y todavía más baja para las remuneraciones más altas donde podría entrar una desindexación, aunque el panorama no es del todo claro.

Revisión

Sabedor de que no tiene mayorías en el Parlamento, el Poder Ejecutivo decidió realizar algunos cambios por decreto en políticas que venían de la anterior administración con las que no está de acuerdo. El caso de la nueva reglamentación de la ley de medios es un claro ejemplo. Si bien fue muy crítico durante el período pasado, el gobierno entiende que es mejor hacer algunos ajustes menores a través de un decreto que ir al Parlamento a tratar de aprobar una nueva normativa.

Se trata, además, de uno de los ajustes que el gobierno está realizando sobre políticas heredadas que no comparte. Algo similar pasó con el decreto sobre universidades privadas que derogó al de la administración anterior y convocó a un diálogo para redactar uno nuevo, o la derogación de los decretos que habían flexibilizado la política antitabaco.

Humo y dudas

El nuevo decreto sobre la ley de medios no pasó desapercibido para la oposición. Varios integrantes nos transmitieron sus dudas respecto a la legalidad y dijeron que viola el principio non bis in idem por el cual una persona no puede ser sancionada dos veces por el mismo hecho. También señalaron que debe analizarse si los artículos de sanciones no son inconstitucionales, por ser en algunos casos, confiscatorios los montos.

Ganó por menos y recambio

Álvaro Delgado ganó por menos de lo que esperaba y asumirá el lunes como nuevo presidente del directorio. Los blancos dicen que el poder será compartido porque las urnas mostraron que “nadie es más que nadie” por debajo de Luis Lacalle Pou.

Aunque no hay nada resuelto, el sábado en la Convención varios dirigentes hablaban de Álvaro Viviano como nuevo secretario de asuntos sociales, un lugar que buscarán revitalizar y fue parte de la propuesta programática para el acuerdo entre Por la Patria y Aire Fresco.

Delgado le dejará su banca en el Senado a José Luis Falero. Con la salida, Aire Fresco comenzará a vivir un proceso de recambio ya que Martín Lema pasará a ser el principal referente en el Parlamento.

Pasó a saludar

Laura Raffo y Jorge Gandini se murieron de ganas de ir a la Convención pero no fueron porque ya asumieron en los cargos de contralor en Antel y la ANP.

Sin embargo, quien no se privó fue Darío Castiglioni (UTE), que fue visto durante un buen rato en el parque social de Cambadu.

El artículo 77 de la Constitución señala que los directores de entes autónomos y servicios descentralizados deberán “abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación” de formar parte de comisiones o clubes políticos , suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto.

Humo blanco (y colorado)

Tras varias semanas de negociación, blancos y colorados llegaron a un acuerdo sobre la Caja de Profesionales y este miércoles propondrán que los activos mantengan el aporte del 18,5% pero le dan la potestad al Poder Ejecutivo de llevarlo a 22,5% si la situación lo amerita. Ese aumento podría concretarse de forma gradual en un plazo de tres años.

Para los pasivos, por su parte, proponen un impuesto que tiene tres tasas según los ingresos: 0%, 2% y 5%. Esta propuesta es similar, con pequeñas diferencias, a la que el Frente Amplio le presentó a la oposición el lunes por lo que el acuerdo está muy cerca.

Si todo sale bien

La Cámara de Senadores votará hoy el proyecto de reforma y rescate de la Caja de Profesionales. La idea inicial, si se llega a los acuerdos necesarios, es que la Cámara de Diputados vote el proyecto –en su función de tercera cámara– hoy mismo por la tarde. Así lo acordaron los diputados en la reunión de coordinación del martes.

Avanza

La comisión de Salud de la Cámara de Diputados comenzó este martes a votar el articulado del proyecto de ley de eutanasia y avanzó en algunos pasajes con el objetivo de llegar al plenario el próximo 16 de julio. Cuando comenzaron su tratamiento, los diputados se habían puesto de acuerdo con aprobarlo antes de que ingrese el proyecto de Presupuesto a fines de agosto.

Con el Frente Amplio y legisladores colorados de acuerdo en este proyecto, están las mayorías necesarias para aprobarlo tanto en comisión como en el plenario.

Cambian de aire

La asunción de los nuevos intendentes genera cambios a todo nivel. En Montevideo, Fabiana Goyeneche se mudará del Palacio Municipal al Palacio Santos. La abogada se irá como pase en comisión al Ministerio de Relaciones Exteriores con el objetivo de enfocarse en los asuntos de la Celac, según nos contaron desde adentro de la Cancillería.

La integrante de Casa Grande viene de ser directora de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo –antes estuvo en Desarrollo Social–. Originalmente, es funcionaria del MEF.

Quien también cambiará de aires será Guillermo Moncecchi, que volverá a la docencia en la Facultad de Ingeniería tras ser director de Desarrollo Ambiental. Es profesor grado 3 e integra el grupo de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN).

Moncecchi es un alfil de Carolina Cosse. En el verano, la vicepresidenta lo promovió para la Agesic o ANII pero como quiso llegar hasta el final de la gestión en la intendencia el nombramiento no prosperó.

Abrir las tranqueras

Como Orsi el período pasado, el Pancho Legnani ya anunció que la Intendencia de Canelones incorporará a representantes de la oposición. Aunque las negociaciones no están del todo cerradas –todavía falta un nombre del colorado Walter Cervini–, el Frente sí tiene definido quiénes serán los dirigentes de los dos candidatos blancos en la campaña.

Christian Ferraro, el exalcalde de San Jacinto, estará como representante del sector de Sebastián Andújar. Este joven dirigente fue la primera persona a quien Orsi casó como intendente a principios de 2023, después de que la Ley de Presupuesto avalara a los municipales del interior a celebrar matrimonios.

Alfonso Lereté, el más votado de la oposición en las departamentales, estará representado por Maricarmen Suárez, la exalcaldesa de Migues. Los dos trabajarán en el área de Descentralización, coordinando en territorio con los municipios canarios.

Una despedida

La embajada de Estados Unidos en Montevideo espera para los próximos meses el arribo de Louis Rinaldi al frente de la misión.

El amigo de Donald Trump ya fue al Congreso pero aún no fue confirmado aunque Heide Fulton ya se despidió. La embajadora dio su último discurso la semana pasada durante la celebración de la independencia norteamericana.

Ante legisladores, autoridades y diplomáticos, Fulton señaló que debían intensificar la cooperación en temas de seguridad para combatir el crimen organizado, que a Estados Unidos le importaba “mucho” Uruguay, que ningún país podía “defenderse solo” y que el momento para “aumentar esfuerzos” era ahora que el país tiene “instituciones fuertes y una democracia saludable”.