Los secretos de Victoria

El VS Fashion Show ha generado controversia a lo largo de los años. Su show de 2019 fue cancelado no solo debido a la baja audiencia, sino también por la reacción negativa a la falta de inclusión de la marca y la perpetuación de estándares de belleza poco realistas.

Sin embargo esta vez, modelos de todas las edades y con todo tipo de cuerpos fue el intento de la marca para cumplir su promesa de presentar una visión mas diversa e inclusiva, un cambio que fue bienvenido. Fue un desfile diferente.

VS tiro la casa por la ventana, desde transportar asistentes en un barco, minibotellas de Moet y bolas de helado de Smize & Dream.Quien nos dio una lección de pasarela fue la modelo neerlandesa de 39 años Doutzen Kroes, a quien se le quedo enganchado el zapato en la pasarela, se lo quito, se lo volvió a colocar y siguió caminando mas empoderada que nunca.

Uno de los momentos mas especiales, fue cuando Cher de 78 años interpretó sus éxitos durante el desfile, mas actual que nunca.

Valentina Sampaio de 27 años abrió el camino haciendo historia como la primer modelo trans en ponerse las alas.

Carla Bruni, quien fuera la primera dama de Francia y la mujer de mas edad en desfilar y hizo su debut como ángel.

No solo Cher, sino que durante el evento, hubo varias estrellas invitadas que se encargaron de la animación. La cantante tailandesa Lisa inauguro la noche subida a una moto con temas como Rockstar o Moonlit Floor. Otra artista bastante esperada por los espectadores fue Tyla, que actuó en dos ocasiones durante el desfile.

La cantante y guitarrista australiana Orianthi interpreto junto a su vibrante guitarra eléctrica el tema I love Rock & Roll.Sin embargo la recepción del evento no fue totalmente positiva, durante el show y después de su final surgieron en redes sociales comentarios sobre la falta de modelos de tallas grandes, no se puede dejar contentos a todos.

Dado todos los problemas que tuvo la marca en el pasado, este desfile fue la oportunidad para que recupere su prestigio y supere la mala reputación.

El show atrajo a 12, 4 millones de espectadores y con esto pudo refrescar la marca que enfrenta una competencia con otras líneas de lencería.

Veremos que pasa el año que viene con el proximo desfile, el resultado es mas que positivo, el show ha vuelto, generando trabajo, expectativa e inclusión. The show must go on...