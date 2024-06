No le creen a las mujeres que Hamás agredió sexualmente

El mes pasado, una mujer israelí que fue secuestrada por Hamás durante el ataque del 7 de octubre se presentó y habló abiertamente sobre la violencia sexual y la tortura que sufrió durante su cautiverio. Era la primera vez que una víctima de la organización terrorista daba testimonio sobre los trágicos acontecimientos que vivió.

Mientras tanto, un informe de la ONU publicado a principios de marzo confirmó las acusaciones formuladas por Israel sobre violencia sexual por parte de Hamás el día del ataque y durante la toma de rehenes en Gaza, violencia que, según el informe, aún continúa.

Las reacciones de las organizaciones feministas me resultaron completamente desalentadoras, tanto como feminista como como activista de derechos humanos. Ésta no es una cuestión política y la violación no se puede encuadrar. En este caso, no importa si apoyas a Israel o Palestina. No importa.

Sabemos sin lugar a dudas que los cuerpos de las mujeres se vuelven parte del campo de batalla. Esto no es algo que acaba de suceder en Israel; ocurre a lo largo de la historia de la humanidad. Desde Corea hasta Ucrania y Chipre en 1974, las mujeres soportan la violencia en tiempos de guerra. Sin embargo, a las mujeres israelíes no se les cree,vimos un apoyo mínimo y mucho escepticismo. ¿Por qué?

Hay 120 rehenes, 18 de los cuales son mujeres. Sabemos, no por fuentes israelíes, que son objeto de violencia sexual constante, incluidas violaciones. ¿A dónde se fue el sentimiento de "Le creo" del movimiento #MeToo?

En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, es más importante que nunca, en el caso de Israel y en cualquier otro lugar, mantenernos firmes y seguir hablando sobre este tema. Debemos creer a las hermanas israelíes, ucranianas y australianas y estar a su lado. Esto es lo que deberían hacer las feministas: permanecer unidas.