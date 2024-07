Trump no ha muerto. ¡Viva Trump!

Empiezan los expertos a analizar. Las teorías conspiratorias. Las noticias falsas inundan todo el espectro informativo. Quisieron volarle la cabeza a uno de los hombres más fuertes del planeta, en la nación más poderosa del mundo, días antes de una convención nacional que lo proclamaría candidato Republicano a la Casa Blanca por un nuevo período. Trump no ha muerto. Lo han querido asesinar y no pudieron. Le erraron por unos milímetros. Los restos del fracasado asesino de 20 años yacen sin vida junto al arma homicida. Fue acribillado. Nunca sabrá si logró matar a Trump o no. Ni sabremos exactamente por qué lo hizo ni cuáles fueron sus motivaciones.

En el ataque murió un padre que se interpuso entre las balas y su familia. Era un bombero, que apoyaba a Trump. Se llamaba Corey Comperatore. Un inocente. Hoy es un héroe para los republicanos. Todo pasó en menos de 30 segundos, tal vez un minuto. Un lobo solitario de 20 años intentó matar a tiros a quien probablemente gane las próximas elecciones en Estados Unidos. Luego fue muerto por francotiradores del servicio secreto. Fue como un flash.

No lo mataron a Trump. La vida sigue. La campaña en Estados Unidos sigue. Las redes sociales y los medios de comunicación pasan la página rápidamente y también siguen. Al día siguiente se jugaba la final de la Copa América entre Argentina y Colombia en Florida y ágilmente, al no estar muerto Trump, la rueda de la información tenía que seguir rodando. ¿Se imaginan el caos que sería hoy el mundo si el disparo de Crooks hubiese dado en el blanco? Pero no. No lo mataron a Donald Trump. Ya lo vimos todos en las redes sociales y en la televisión. Ya fue. No pasó nada, apenas un tiro que le rozó la oreja. Trump sigue vivito y coleando. Pasemos a la siguiente pantalla. Otra noticia vendrá. El Pac-Man caníbal de la información no puede ni debe detener su marcha.