Yom Hashoá: memoria, resistencia y el deber de no olvidar

Cada año, al llegar Yom Hashoá, las sirenas en Israel nos recuerdan lo impensable. Nos detenemos, incluso por un minuto, a honrar a los seis millones de judíos asesinados por el nazismo. Pero más allá del silencio, está nuestra voz: la de quienes no dejamos que la memoria se desvanezca, la de quienes alzamos la historia como bandera frente al olvido, al negacionismo y al odio que aún hoy nos amenaza.

Como joven judía chilena y activista en la lucha contra el antisemitismo y toda forma de discriminación, siento este día no solo como un homenaje, sino como un compromiso. No con el pasado solamente, sino con el presente y el futuro. Porque el Holocausto no comenzó con las cámaras de gas: comenzó con palabras. Con discursos de odio, con estigmatización, con deshumanización. Y si algo nos enseña la historia, es que el silencio frente al odio nunca es neutral. Es cómplice.