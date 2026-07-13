La polémica pelea de Conor McGregor, con 69 segundos de duración y los rumores de que subió lesionado al ring; mirá lo que dijo el irlandés

El luchador irlandés de UFC Conor McGregor aseguró este domingo que no tenía ninguna molestia física antes de lesionarse la rodilla derecha la noche del sábado en su regreso a la competición, donde perdió por nocaut técnico ante el estadounidense Max Holloway tras 69 segundos de combate en Las Vegas.

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La estrella europea, que volvía a competir en artes marciales mixtas después de cinco años de inactividad, se lesionó al apoyar la pierna derecha para ejecutar una patada circular al inicio del combate, cayó tres veces a la lona y obligó al árbitro Mike Beltran a detener la pelea estelar del UFC 329.

"Estaba tan afilado y tan preparado para esta pelea que no puedo creer lo que ha sucedido", escribió McGregor el domingo en la red social X. "Decir que no estaba concentrado al entrar a la pelea es una tontería. Estaba tranquilo, preparado y seguro de mí mismo. Estoy conmocionado por lo ocurrido".

Así termina la noche para el rey del show Conor McGregor #UFC329 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/9TkUw6Q5OX

El excampeón de dos divisiones, de 37 años , insistió en que la lesión surgió de forma inesperada.

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I was so sharp and so ready for this fight I cannot believe what has happened. The talk of me being off while walking in to the fight is nonsense. I was calm, ready, and confident. I am in shock what has taken place. The devil is literally staring at me right in front of my face… — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2026

"No tenía ninguna lesión antes de la pelea", publicó McGregor. "Estuve lanzando patadas, apoyando el peso y saltando durante todo el campamento de entrenamiento, así como entre bastidores antes de la pelea. Esto surgió de la nada".

McGregor describió el alcance de la lesión con una comparación mecánica: "la junta de culata de mi motor se ha reventado. Está destrozada", una referencia que fue interpretada como una posible rotura de ligamentos de la rodilla.

McGregor likely tore his ACL attempting to land awkwardly on the first kick.



That’s brutal. pic.twitter.com/HcCONLZjhu — Savage (@Savageboston) July 12, 2026

"Estoy en un momento terriblemente oscuro. Solo puedo describirlo como un infierno", agregó.

Pese al revés, el irlandés prometió regresar al octágono.

"Superaré esto", escribió. "Nada me detendrá. Volveré".

Este video demuestra que Conor McGregor NO estaba lesionado pic.twitter.com/RSzFiqJl5T — Gaston “Tonga” Reyno (@gastonreyno) July 12, 2026

Holloway, quien bromeó diciendo que había dejado a McGregor "con las rodillas débiles", expresó su deseo de volver a pelear contra él siempre que sea posible. Holloway había perdido con el irlandés en su primer enfrentamiento, en 2013.

My head gasket is gone. Destroyed. I had no injury / injuries going into the fight. I was throwing kicks, planted and jumping, all throughout camp as well as backstage before the fight. This came out of nowhere. I am beyond dark here. I can only describe it as hell. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2026

"Gracias, Conor, por la pelea. Hizo falta mucho valor para salir a pelear después de estos últimos años", publicó Holloway en X. "Mis oraciones para una pronta recuperación".

McGregor salió del ring sin hacer declaraciones. El irlandés había calificado su retorno como "el regreso de todos los regresos en la historia del deporte".

Conor McGregor y Max Holloway Foto: AFP

El combate fue una revancha de una pelea de peso pluma de 2013 en Boston, en la que McGregor derrotó a Holloway por decisión unánime.

McGregor no había peleado desde sus dos derrotas en 2021 ante el estadounidense Dustin Poirier, en la segunda de las cuales sufrió una fractura en la pierna izquierda.

Holloway, que había luchado diez veces desde la última vez que el europeo entró al octágono, venía de una derrota por decisión unánime ante el brasileño Charles Oliveira en marzo.

McGregor era la mayor estrella comercial de UFC antes de su lesión. En 2016 se convirtió en el primer peleador de la organización en sostener dos títulos simultáneamente.

Perdió una mediática pelea de combate cruzado de enorme taquilla ante el boxeador Floyd Mayweather Jr. en 2017, pero ganó más de 100 millones de dólares, según reportes.

Su última victoria en UFC antes de la inactividad fue un triunfo en 40 segundos sobre el estadounidense Donald Cerrone en enero de 2020.

Conor McGregor tras la pelea con Max Holloway Foto: AFP

Múltiples problemas de McGregor

McGregor enfrentó además múltiples problemas fuera del octágono.

En 2024 fue hallado responsable en un juicio civil y condenado a pagar cerca de 250.000 dólares a una mujer que lo acusó de violación en Irlanda.

En diciembre, otra mujer que acusó a McGregor de agresión sexual durante un partido de la NBA en Miami retiró su demanda civil, después de que las autoridades decidieran previamente no presentar cargos criminales.

Un mes antes, McGregor fue suspendido durante 18 meses tras faltar a tres controles antidopaje en un período de 12 meses, aunque evitó una sanción mayor después de que Combat Sports Anti-Doping reconociera su cooperación en la investigación.

AFP