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Presentan "Temas de Pediatría: Casos Clínicos", una obra pensada para la formación de nuevas generaciones de pediatras

El libro reúne la experiencia de Walter Pérez y Alicia García con casos reales para fortalecer la formación de estudiantes y especialistas

8 de julio de 2026 17:09 hs
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La formación médica encuentra un nuevo aporte con la publicación de "Temas de Pediatría: Casos Clínicos", una obra desarrollada por los doctores Walter Pérez y Alicia García, que busca convertirse en una herramienta de consulta para pediatras, médicos en formación y estudiantes de Medicina.

El libro fue concebido como un material práctico que toma como eje el análisis de casos clínicos, una metodología que acerca a los lectores a situaciones reales de la práctica profesional y favorece el desarrollo del razonamiento clínico.

Según explicó Pérez, la publicación está dirigida tanto a pediatras como a quienes se encuentran transitando su formación en la especialidad. "Es un libro hecho para y por pediatras", señaló, y agregó que también resulta útil para estudiantes de grado y médicos recientemente recibidos que comienzan su especialización. "Ese es un poco el objetivo del libro", afirmó.

Por su parte, García destacó el valor de transmitir la experiencia acumulada a lo largo de años de ejercicio profesional. Para la especialista, participar en este proyecto representa la posibilidad de dejar un legado para las nuevas generaciones de médicos, compartiendo conocimientos construidos a partir de la práctica clínica.

La autora también subrayó que el aprendizaje basado en casos permite que sean los propios pacientes quienes orienten el proceso de enseñanza. A través del abordaje de distintas patologías y escenarios clínicos, los lectores pueden comprender los desafíos que plantea cada situación y fortalecer su capacidad para la toma de decisiones.

"Temas de Pediatría: Casos Clínicos" refleja años de experiencia, compromiso con la formación continua y vocación por compartir conocimiento. La obra busca acompañar el desarrollo profesional de quienes se preparan para ejercer la pediatría, ofreciendo herramientas que vinculan la teoría con la práctica cotidiana y contribuyen a la actualización permanente de los profesionales de la salud.

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