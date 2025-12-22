Punta Ballena suma una nueva propuesta gastronómica

El Club de Balleneros, fundado hace seis décadas por Carlos Páez Vilaró, renovó y potenció su propuesta gastronómica con el objetivo de alinearse a los más altos estándares turísticos a nivel internacional. Para lograrlo, convocó a uno de los chefs uruguayos más reconocidos y de extensa trayectoria en la cocina mediterránea: Lucas Muñoz.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nueva etapa se presentó oficialmente el sábado pasado, con una inauguración que reunió a invitados, referentes del sector y amigos de la casa, y que marcó el comienzo de una propuesta renovada en uno de los puntos más emblemáticos de Punta Ballena.

MÚSICA Medio y Medio: el festival que empezó en una tormenta y hace jugar a los músicos, festeja 30 años

La carta de Balleneros está profundamente marcada por la influencia del océano, con una base de cocina de mar y arroces, a la que se suman propuestas de sushi, parrilla y elaboraciones al horno de leña.

Al frente de la compañía que gestiona la concesión gastronómica del Club de Balleneros se encuentra Rocío Pumares, CEO y directora de la firma propietaria de Parada Barra, que pronto sumará una nueva sede en Montevideo.

El restaurante busca posicionar a Punta Ballena como un nuevo polo gastronómico, sumando experiencias como sunset con DJ, servicio náutico y una propuesta pensada también para familias.

si3 Francisca Vieytes, Vivi Prati y Alejandro Ichart

si4 Mónica prat y Gabriela Preusse

si5 Marcelo Daglio, Santiago Daglio, Christi Tamboer, Matías del Castillo y Magdalena León

Además, Balleneros dispondrá de un chiringuito propio en Parada Barra con comida lista para los barcos: baguettes rellenas, medialunas, sándwiches y patisserie.

La propuesta del Club de Balleneros trasciende la temporada de verano y seguirá funcionando también en invierno, de jueves a lunes.

si7 Juan Robledo, Gustavo Yankelevich, Cecilia Camors y Juan José Borreli