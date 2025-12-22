Punta Ballena suma una nueva propuesta gastronómica
Ya abrió Balleneros, el restaurante que funciona dentro del histórico Club de Balleneros, fundado en 1965 por Carlos Páez Vilaró.
22 de diciembre 2025 - 16:46hs
El Club de Balleneros, fundado hace seis décadas por Carlos Páez Vilaró, renovó y potenció su propuesta gastronómica con el objetivo de alinearse a los más altos estándares turísticos a nivel internacional. Para lograrlo, convocó a uno de los chefs uruguayos más reconocidos y de extensa trayectoria en la cocina mediterránea: Lucas Muñoz.
Esta nueva etapa se presentó oficialmente el sábado pasado, con una inauguración que reunió a invitados, referentes del sector y amigos de la casa, y que marcó el comienzo de una propuesta renovada en uno de los puntos más emblemáticos de Punta Ballena.
La carta de Balleneros está profundamente marcada por la influencia del océano, con una base de cocina de mar y arroces, a la que se suman propuestas de sushi, parrilla y elaboraciones al horno de leña.
Al frente de la compañía que gestiona la concesión gastronómica del Club de Balleneros se encuentra Rocío Pumares, CEO y directora de la firma propietaria de Parada Barra, que pronto sumará una nueva sede en Montevideo.
El restaurante busca posicionar a Punta Ballena como un nuevo polo gastronómico, sumando experiencias como sunset con DJ, servicio náutico y una propuesta pensada también para familias.
Además, Balleneros dispondrá de un chiringuito propio en Parada Barra con comida lista para los barcos: baguettes rellenas, medialunas, sándwiches y patisserie.
La propuesta del Club de Balleneros trasciende la temporada de verano y seguirá funcionando también en invierno, de jueves a lunes.