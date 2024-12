Qué se sabe del accidente del avión en Corea del Sur en el que murieron 179 personas

Sin embargo, expertos advierten que el accidente pudo haber ocurrido debido a varios factores.

1. ¿Qué pasó?

El accidente ocurrió en el vuelo 7C2216 operado por un Boeing 737-800 de Jeju Air, la aerolínea de bajo coste más popular de Corea.

Los agentes de control de tráfico aéreo autorizaron al avión a aterrizar en el aeropuerto internacional de Muan alrededor de las 08:54 hora local del domingo (23:54 GMT), tres minutos antes de emitir una advertencia sobre la actividad de aves en la zona.

A las 08:59, el piloto informó que un pájaro había impactado contra el avión.

El piloto dijo "mayday, mayday, mayday" (una señal de socorro utilizada en la aviación como llamada de emergencia), antes de agregar que el avión había chocado con un pájaro y que debía dar la vuelta.

Entonces abortó el aterrizaje inicial y solicitó permiso para aterrizar en la dirección opuesta.

Los agentes de control de tráfico aéreo autorizaron el segundo aterrizaje a las 09:01, y a las 09:02 el avión hizo contacto con el suelo. Tocó tierra aproximadamente en la mitad de la pista de 2.800 metros de longitud.

Un video parece mostrar que el avión aterrizó sin sacar las ruedas ni ningún otro tren de aterrizaje.

Se deslizó por la pista, se salió de la misma y se estrelló contra una pared, antes de estallar en llamas.

Un testigo le dijo a la agencia de noticias surcoreana Yonhap que escuchó un "fuerte estallido" seguido de una "serie de explosiones".

Varios videos del accidente muestran el avión en llamas con una nube de humo elevándose hacia el cielo.

Los bomberos extinguieron el fuego posteriormente.

El primero de los dos sobrevivientes fue rescatado aproximadamente a las 09:23.

El segundo fue rescatado del interior de la sección de la cola del avión aproximadamente a las 09:50.

2. ¿Pudo un pájaro haber causado el accidente?

Lee Jeong-hyun, jefe del departamento de bomberos de Muan, aseguró en una sesión informativa televisada que el impacto de un pájaro y el mal tiempo pudieron haber causado el accidente, pero las autoridades aún están investigando la causa exacta.

Las grabaciones del vuelo y de voz del avión han sido recuperadas, pero la agencia de noticias Yonhap informó que la primera estaba dañada.

Un experto le dijo a la agencia de noticias que las cajas negras podrían tardar hasta un mes en decodificarse.

Un pasajero del vuelo le envió un mensaje a un familiar en el que indicaba que un pájaro "estaba atrapado en el ala" y que el avión no podía aterrizar, según informaron los medios locales.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado si el avión realmente chocó con un pájaro.

La dirección de la aerolínea señaló que el accidente no había ocurrido debido a "un problema de mantenimiento", reportó Yonhap.

Por su parte, el departamento de transporte de Corea del Sur destacó que el piloto principal del vuelo ocupaba el cargo desde 2019 y tenía más de 6.800 horas de experiencia de vuelo.

Geoffrey Thomas, experto en aviación y editor de Airline News, le dijo a la BBC que Corea del Sur y sus aerolíneas son vistas como las que tienen "las mejores prácticas de la industria" y que tanto el avión como la aerolínea contaban con un "excelente historial de seguridad".

Thomas le dijo por separado a la agencia de noticias Reuters que dudaba que el choque de un pájaro por sí solo pudiera haber causado el accidente.

"Un choque con aves no es inusual. Los problemas con el tren de aterrizaje no son inusuales. Los choques con aves ocurren con mucha más frecuencia, pero normalmente no causan por sí solos la pérdida de un avión", aseguró.

3. Las víctimas, los sobrevivientes y qué pasa ahora

El avión transportaba 175 pasajeros y seis tripulantes.

Dos de los pasajeros eran tailandeses y se cree que el resto eran surcoreanos, según las autoridades.

Se cree que muchos regresaban de vacaciones de Navidad en Tailandia.

La cifra oficial de muertos, 179, lo convierte en el accidente aéreo más mortífero ocurrido en en la historia en suelo surcoreano.

EPA Los equipos de emergencia han estado buscando partes del avión en la pista.

Todos los pasajeros y cuatro miembros de la tripulación murieron.

Las autoridades han estado recolectando muestras de saliva de familiares reunidos en el aeropuerto de Muan para ayudar a identificar los cuerpos de las víctimas.

Otras víctimas han sido identificadas por sus huellas dactilares.

Cinco de las personas que murieron eran niños menores de 10 años. El pasajero más joven era un niño de 3 años y el mayor tenía 78, informaron las autoridades.

"No puedo creer que toda la familia haya desaparecido", le dijo a la BBC Maeng Gi-Su, de 78 años, cuyo sobrino y sobrinos nietos estaban en el vuelo.

"Me duele mucho el corazón".

La Agencia Nacional de Bomberos de Corea del Sur señaló que dos miembros de la tripulación, un hombre y una mujer, sobrevivieron al accidente.

Fueron encontrados en la cola del avión después del accidente y trasladados al hospital, precisó.

El hombre ya está despierto y es "plenamente capaz de comunicarse", según la agencia Yonhap, que cita al director del hospital de Seúl donde está siendo tratado.

Las autoridades han desplegado más de 1.500 miembros del personal de emergencia como parte de los esfuerzos de recuperación, incluidos 490 bomberos y 455 policías.

Han estado buscando partes del avión y a las personas que estaban a bordo en los alrededores de la pista.

El presidente interino de Corea del Sur, Choi Sang-mok, ordenó una inspección de seguridad de emergencia de todas las operaciones aéreas del país.

Muan también ha sido declarada zona especial de desastre. Esto permite que se pongan fondos del gobierno central a disposición del gobierno local y de las víctimas.

Todos los vuelos hacia y desde el aeropuerto internacional de Muan han sido cancelados.

También se ha declarado un luto nacional de siete días y es probable que las celebraciones del Año Nuevo en el país sean canceladas o se les baje el tono.

El fabricante de aviones Boeing informó que está en contacto con Jeju Air y expresó está "listo para apoyarlos".

Jeju Air se ha disculpado con las familias. Su director ejecutivo afirmó en una conferencia de prensa que la aerolínea no tenía antecedentes de accidentes.

Se cree que el choque del avión el domingo ha sido el único accidente mortal de la aerolínea desde su lanzamiento en 2005.

Un choque con un pájaro es una colisión entre un avión en vuelo y un pájaro.

Los choques pájaros con aviones son muy comune: por ejemplo, en Reino Unido se registraron más de 1.400 colisiones con aves en 2022, de las cuales solo alrededor de 100 afectaron al avión, según datos externos de la Autoridad de Aviación Civil.

El choque con aves más conocido se produjo en 2009, cuando un avión Airbus realizó un aterrizaje de emergencia en el río Hudson de Nueva York tras chocar con una bandada de gansos. Los 155 pasajeros y la tripulación sobrevivieron.

El profesor Doug Drury, que enseña aviación en la CQUniversity Australia, escribió en un artículo para The Conversation hace un par de meses que los aviones de Boeing, así como los de Airbus y Embraer, tienen motores turbofan, que pueden dañarse al chocar con un pájaro.

Añadió que los pilotos están entrenados para mantenerse alerta temprano en la mañana o al atardecer, cuando las aves están más activas.

