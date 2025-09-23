Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
nubes dispersas
Miércoles:
Mín  10°
Máx  12°

Siguenos en:

/ Remates y Legales / COMUNICADO

Centro Ceibal Informa

23 de septiembre 2025 - 5:00hs
CEIBAL LOGO

Centro Ceibal Informa:

Registro de Proveedores:

“Servicio de dictado de clases de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial por videoconferencia 2026”

Fecha de charla informativa virtual: 16 de octubre de 2025, 11 hs.

Fecha de evaluación de propuestas: 30 de octubre de 2025, 16 hs.

Bases disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 23 de setiembre de 2025, 16 hs.

Registro de Proveedores:

“Enseñanza de idioma inglés en forma remota 2026”

Fecha de evaluación de propuestas: 22 de octubre de 2025, 16 hs.

Bases disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 23 de setiembre de 2025, 16 hs.

Concurso Público de Precios: CoDrone Edu drone programable y partes originales 2025

Fecha límite de consultas: hasta el 01 de octubre de 2025, 17:00 hs.

Fecha Límite para la presentación de ofertas: 08 de octubre de 2025, 13:00 hs.

Fecha de apertura electrónica: 08 de octubre de 2025, 14:00 hs.

Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 23 de setiembre de 2025, 15:00 hs.

La Recepción de Ofertas será exclusivamente a través del Portal https://compras.ceibal.edu.uy/vigentes

Contacto:

+598 26015773 | Av. Italia 6201, Edificio Los Ceibos, LATU, C.P. 11.500

www.ceibal.edu.uy

Temas:

Ceibal proveedores inteligencia artificial

Seguí leyendo

Las más leídas

Martín Mutio. (Archivo)
CASO MUTIO

Abogados de Martín Mutio piden a justicia uruguaya que solicite a Bélgica un video que "desmiente" responsabilidad del empresario

Jeremía Recoba, Matías Medina y Gonzalo Porras
URUGUAYOS

El reencuentro de Jeremía Recoba con un ex Nacional que fue compañero de su padre y junto a uno de los hijos del Cacique Medina

Gustavo Olmos, exdiputado del Frente Amplio
FALLECIMIENTO

Falleció el exdiputado del Frente Amplio Gustavo Olmos: sufría un cáncer de lengua

La visita de Marcelo Bielsa a Audef
FÚTBOL URUGUAYO

Luego de diferencias y varias invitaciones, Marcelo Bielsa visitó a Audef, la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol, junto a Jorge Giordano, y recibió una plaqueta; mirá las fotos

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar