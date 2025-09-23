Centro Ceibal Informa:
Registro de Proveedores:
“Servicio de dictado de clases de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial por videoconferencia 2026”
Fecha de charla informativa virtual: 16 de octubre de 2025, 11 hs.
Fecha de evaluación de propuestas: 30 de octubre de 2025, 16 hs.
Bases disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 23 de setiembre de 2025, 16 hs.
“Enseñanza de idioma inglés en forma remota 2026”
Fecha de evaluación de propuestas: 22 de octubre de 2025, 16 hs.
Bases disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 23 de setiembre de 2025, 16 hs.
Concurso Público de Precios: CoDrone Edu drone programable y partes originales 2025
Fecha límite de consultas: hasta el 01 de octubre de 2025, 17:00 hs.
Fecha Límite para la presentación de ofertas: 08 de octubre de 2025, 13:00 hs.
Fecha de apertura electrónica: 08 de octubre de 2025, 14:00 hs.
Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 23 de setiembre de 2025, 15:00 hs.
La Recepción de Ofertas será exclusivamente a través del Portal https://compras.ceibal.edu.uy/vigentes
Contacto:
+598 26015773 | Av. Italia 6201, Edificio Los Ceibos, LATU, C.P. 11.500
www.ceibal.edu.uy