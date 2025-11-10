Dólar
Remates y Legales / COMUNICADO

Club Atlético Olimpia: Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria

10 de noviembre 2025 - 8:23hs
Club Atlético Olimpia

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva del Club Atlético Olimpia, convoca a la Asamblea General Extraordinaria (artículo 26 literal “a”) para el día 24 de noviembre de 2025 a la hora 19.00, en Garzón 1923, a efectos de tratar el siguiente asunto:

ÚNICO PUNTO: Aprobación de nuevos procedimientos de modificación del texto estatutario.

La Asamblea resolverá de acuerdo a las facultades que otorga la Ley Nº 12.771 “REFORMA DE ESTATUTOS DE LAS ASOCIACIONES CIVILES Y COOPERATIVAS” del 6 de setiembre de 1960.

