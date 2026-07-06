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Club Atlético Olimpia: Convocatoria Asamblea General Extraordinaria

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria

6 de julio de 2026 12:02 hs
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CLUB ATLETICO OLIMPIA

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria

Se convoca a los socios para la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a celebrarse el día 20 de julio de 2026, en Avenida Eugenio Garzón 1923 (Sede social) a la hora 19.30 en primera convocatoria y a la hora 20.00 en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día:

  • Consideración de Memoria y Balance del ejercicio cerrado el 31/12/25, acompañado del informe de la Comisión Fiscal.-
  • Designación de tres asambleístas para firmar el acta.

La Comisión Directiva

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