CLUB ATLETICO OLIMPIA
Club Atlético Olimpia: Convocatoria Asamblea General Extraordinaria
Convocatoria Asamblea General Extraordinaria
Convocatoria Asamblea General Extraordinaria
CLUB ATLETICO OLIMPIA
Convocatoria Asamblea General Extraordinaria
Se convoca a los socios para la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a celebrarse el día 20 de julio de 2026, en Avenida Eugenio Garzón 1923 (Sede social) a la hora 19.30 en primera convocatoria y a la hora 20.00 en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día:
La Comisión Directiva