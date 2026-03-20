Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
algo de nubes
Sábado:
Mín  20°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Remates y Legales / COMUNICADO

Comunicado de A.D.E.O.M.

Citación a Asamblea General Ordinaria

20 de marzo 2026 - 8:31hs
LOGO ADEOM

A.D.E.O.M.

PRIMERA Y SEGUNDA CITACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MEMORIA Y BALANCE ANUAL

(27 DE MARZO DE 2026)

Dando cumplimiento a los Arts., 57,58 y 59 del Cap. X de los Estatutos de ADEOM, se cita a todos los socios en condiciones reglamentarias a participar en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

La misma es convocada en Primera y Segunda citación para el día VIERNES 27 de MARZO a las 14:00 y 15:00 horas respectivamente. La misma se llevará a cabo en Canelones 1330.

El orden del día a considerar y resolver:

  • MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2025, presentado por el Consejo Ejecutivo de ADEOM
  • INVERSION EN LOCAL
  • FUNCIONAMIENTO DEL FONDO SOLIDARIO

De no reunirse el quorum necesario se convocará en Tercera y Última citación con el mismo Orden del Día, en la misma modalidad y distinta fecha.

Silvia Tejera, Secretaria General

Julio Cameto, Presidente

Temas:

comunicado Asamblea General

Seguí leyendo

