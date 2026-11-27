MINISTERIO DE AMBIENTE
Dirección Nacional de Aguas: Convocatoria Audiencia Pública
Convocatoria Audiencia Pública
Convocatoria Audiencia Pública
MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN NACIONAL DE AGUAS
Se comunica que se ha presentado en esta Dirección Nacional una solicitud de MONTE ESPERANZA S.A., Exp. Gex N° 2026/36001/012803 para autorizar la construcción y explotación de un represamiento que embalsará un volumen de 1.365.000 m3 de aguas, ubicado sobre A° Yuqueri, que aporta al A° Santiago, tributario del A° del Perdido, que aporta al A° Grande, en la cuenca del Río Negro (código 571), con destino a riego de cultivos cereales oleaginosas.
El dique afecta parte de los padrones N° 2049 y 3028, todos de la 14° Sección Catastral del Departamento de Soriano. Coordenadas planas ROU-USAMS X=343.690 Y= 6.292.538
Se cita a todos aquellos que tuvieran interés a una Audiencia Pública a efectuarse en las condiciones establecidas en el Art. 177 del Código de Aguas, el día 14 de diciembre de 2026 a las 11 horas en la oficina de la Dirección Nacional de Aguas de la ciudad de Durazno, sita en la calle Gral. Manuel Oribe N° 919.
Ing. Agr. Pablo Aguerre
Jefe Regional Durazno