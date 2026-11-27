MINISTERIO DE AMBIENTE

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DIRECCIÓN NACIONAL DE AGUAS

Se comunica que se ha presentado en esta Dirección Nacional una solicitud de MONTE ESPERANZA S.A., Exp. Gex N° 2026/36001/012803 para autorizar la construcción y explotación de un represamiento que embalsará un volumen de 1.365.000 m3 de aguas, ubicado sobre A° Yuqueri, que aporta al A° Santiago, tributario del A° del Perdido, que aporta al A° Grande, en la cuenca del Río Negro (código 571), con destino a riego de cultivos cereales oleaginosas.

El dique afecta parte de los padrones N° 2049 y 3028, todos de la 14° Sección Catastral del Departamento de Soriano. Coordenadas planas ROU-USAMS X=343.690 Y= 6.292.538