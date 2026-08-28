Edicto Judicial

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2025. Por recibido; hágase saber. Atento lo dictaminado por la unidad de Letrados Móviles en la presentación a despacho y en fecha 20.08.2025, lo manifestado en fecha 05.11.2025, lo solicitado en el escrito del 07.08.2025, en el del 20.10.2025 y estado de autos, teniendo en cuenta que conforme lo previsto por el art. 145 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, procede la notificación por edictos cuando el demandado no tuviere domicilio conocido o no pudiere ser hallado, lo que pese a las diligencias cumplidas, ocurre en el presente (ver constancias agregadas el 13.06.2023, dictamen del 28.08.2023, documental adjunta el 29.04.2025, el 07.08.2025 y el juramento efectuado en dicha presentación), autorizase a efectuar la citación y notificación de la demanda incoada a la sociedad ejecutada “Donilerco S.A.” por edictos, los que deberán publicarse por término de DOS días, en el Boletín Oficial y en el diario La Nación, y en los diarios El País y El Observador la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, haciéndose saber el objeto de la demanda y el plazo para contestarla, el que resulta ser de ocho (8) días, de conformidad con lo dispuesto por el art. 158 del Código Procesal. La presente notificación por edictos ha sido ordenada en los autos caratulados TARRAUBELLA, RODOLFO ALEJANDRO C/DONILERCO S.A. S/EJECUCION HIPOTECARIA expediente N° 26228/2015 en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 60 a cargo del Dr. Fernando J.V. Cesari Secretaría única a cargo del Dr. Diego F. Bagnato sito en Av. De los Inmigrantes 1950 piso 6° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.-