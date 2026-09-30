INSTITUTO NACIONAL DE CARNES
PRECIOS FICTOS DE CARNES, MENUDENCIAS Y SUBPRODUCTOS COMESTIBLES QUE SE DESTINEN AL MERCADO INTERNO
A los efectos de la prestación del 0,7 % prevista en el Artículo 17, Literal a), Numeral 2) del Decreto-Ley 15.605 de 27 de julio de 1984, en la redacción dada por el artículo 182 de la Ley Nº 19.149 de 24 de octubre 2013 y por el artículo 91 de la Ley Nº 19.535 de 25 de setiembre de 2017 y la resolución del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca de fecha 03.10.23, se establecen los siguientes precios fictos de conformidad con lo previsto:
|
Por kilo equivalente
peso canal
| CARNE BOVINA DESTINO ABASTO
|
$ 257,30
|CARNE BOVINA DESTINO INDUSTRIA
|
$ 174,60
|CARNE OVINA
|$ 264,20
| CARNE PORCINA
|
$ 151,50
|CARNE DE AVE
|
$ 108,00
|CARNE DE CONEJO Y ANIMALES DE CAZA MENOR
|
$ 115,50
|
| Por Kilo
|MENUDENCIAS MAMIFEROS
|$ 218,70
| MENUDENCIAS AVES
|
$ 54,00
|SUBPRODUCTOS
|$ 94,90
Tratándose de cortes, se le aplicarán los coeficientes que correspondan a efectos de su conversión a peso canal.
|
Coeficiente
Peso canal
| CARNE BOVINA CON HUESO
|1,00
| CARNE BOVINA DESOSADA PARA EL ABASTO
|1,40
| CARNE BOVINA PARA INDUSTRIALIZAR
|1,53
| CARNE OVINA CON HUESO
|1,00
| CARNE OVINA DESOSADA
|1,67
| CARNE SUINA CON HUESO
|1,00
| CARNE SUINA DESOSADA
|1,37
| CARNE DE AVE
|1,00
| CARNE DE CONEJO Y ANIMALES DE CAZA MENOR
|
1,00
|
Por kilo
VIGENCIA: Rige a partir del mes siguiente de su publicación.
El presente detalle corresponde a la Resolución del MGAP Expediente No.2026-7-1-0002651 de fecha 11.09.26 numeral 3º.
Montevideo, 29 de setiembre de 2026