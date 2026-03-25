Licitación pública n.º 546/26: apertura electrónica

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), convoca a esta Licitación Pública para Selección de uno o más proveedores de servicios de automóviles con chofer. Lectura de Condiciones en www.latu.org.uy link llamados y convocatorias / llamados a proveedores. Apertura de Ofertas Electrónica: martes 21 de abril de 2026 hora 11:00