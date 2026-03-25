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Licitación pública n.º 546/26: apertura electrónica

Apertura electrónica

25 de marzo 2026 - 9:10hs
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LICITACION PUBLICA N.º 546/26 - APERTURA ELECTRONICA

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), convoca a esta Licitación Pública para Selección de uno o más proveedores de servicios de automóviles con chofer. Lectura de Condiciones en www.latu.org.uy link llamados y convocatorias / llamados a proveedores. Apertura de Ofertas Electrónica: martes 21 de abril de 2026 hora 11:00

  • Fecha Límite de consultas: martes 14 de abril de 2026 (informamos que LATU permanecerá cerrado desde el 30/3 hasta el 3/4 inclusive
  • Fecha límite de ingreso de ofertas: martes 21 de abril de 2026 hasta la hora 10:45

Temas:

Licitación pública LATU

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