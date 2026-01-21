LLAMADO 01/2026 - URU-27/2024
Llamado CONAFIN y FONPLATA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA AGUA Y SANEAMIENTO DE MALDONADO
LLAMADO 01/2026 - URU-27/2024
Aumento de la cobertura de servicio de saneamiento en el área de las ciudades de Maldonado y Punta del Este. La obra incluirá los trabajos correspondientes a la zona B: cuencas Marly, Beverly Hills, Deauville, Jardines de Córdoba y Lugano.
Plazo para presentación: 26 de febrero de 2026, hora: 12:00.
Pliego: https://llamados.cnd.org.uy/es/otros-llamados