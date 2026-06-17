MINISTERIO DE AMBIENTE
Ministerio de Ambiente: Manifiesto
Viabilidad Ambiental de Localización
Viabilidad Ambiental de Localización
MINISTERIO DE AMBIENTE
Comunicación de Proyecto
Viabilidad Ambiental de Localización
MANIFIESTO
Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de Juncal 1385 piso 7, por el término de 10 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente publicación, la Comunicación de Proyecto con Viabilidad Ambiental de Localización presentada por LUMBER S.A.S. para su proyecto de aserradero forestal a instalarse en los padrones No. 13.277, 20.927 y 20.928 del departamento de Tacuarembó, con acceso por Ruta 5, km 384.
El proyecto comprende una planta de aserrado y procesamiento de madera, para producir tablas o piezas de madera sólida. La capacidad de producción estimada es de 25.000 m3 /año de producto terminado. Para ello, se procesarán aproximadamente 50.000 ton/año de rollizos de madera de pino y/o eucaliptus.
La Comunicación de Proyecto también se encuentra disponible en la página de internet: https://www.ambiente.gub.uy/oan/manifiestos/.
En el plazo indicado, quienes así lo estimen conveniente podrán formular por escrito, tanto en las oficinas de Juncal 1385 piso 5 como en el sitio web indicado en el párrafo precedente, las apreciaciones que consideren pertinentes.
Montevideo, 10 de junio 2026.