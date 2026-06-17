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Ministerio de Ambiente: Manifiesto

Viabilidad Ambiental de Localización

17 de junio de 2026 5:00 hs
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MINISTERIO DE AMBIENTE

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Viabilidad Ambiental de Localización

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Ministerio de Ambiente: Manifiesto

MANIFIESTO

Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de Juncal 1385 piso 7, por el término de 10 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente publicación, la Comunicación de Proyecto con Viabilidad Ambiental de Localización presentada por LUMBER S.A.S. para su proyecto de aserradero forestal a instalarse en los padrones No. 13.277, 20.927 y 20.928 del departamento de Tacuarembó, con acceso por Ruta 5, km 384.

El proyecto comprende una planta de aserrado y procesamiento de madera, para producir tablas o piezas de madera sólida. La capacidad de producción estimada es de 25.000 m3 /año de producto terminado. Para ello, se procesarán aproximadamente 50.000 ton/año de rollizos de madera de pino y/o eucaliptus.

La Comunicación de Proyecto también se encuentra disponible en la página de internet: https://www.ambiente.gub.uy/oan/manifiestos/.

En el plazo indicado, quienes así lo estimen conveniente podrán formular por escrito, tanto en las oficinas de Juncal 1385 piso 5 como en el sitio web indicado en el párrafo precedente, las apreciaciones que consideren pertinentes.

Montevideo, 10 de junio 2026.

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