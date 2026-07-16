Ministerio de Ambiente: Solicitud de Autorización Ambiental Previa

Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de Juncal 1385 piso 7, por el término de 20 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente publicación, el Informe Ambiental Resumen de la solicitud de la Autorización Ambiental Previa presentada por la Intendencia de Artigas para su proyecto de Valorización y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos a Ubicarse en los padrones rurales Nº 6.457 y Nº 6.458 de la 1ª Sección Catastral (acceso por Ruta Nº 4, km 193,5), departamento de Artigas.

El proyecto comprende la construcción y operación de un Sitio de Disposición Final diseñado para gestionar los residuos sólidos urbanos de todo el departamento, con una capacidad de recepción de 74 toneladas diarias. Las instalaciones incluyen una planta de clasificación de materiales valorizables, un sistema de 8 celdas impermeabilizadas para la disposición final, una Planta de Tratamiento de Efluentes con disposición final mediante un sistema de riego por pivot de 3,5 ha, y un sistema de captación y quema de biogás mediante antorchas.

El Informe Ambiental Resumen también se encuentra disponible en la página de internet: https://www.ambiente.gub.uy/oan/manifiestos/.

En el plazo indicado, quienes así lo estimen conveniente podrán formular por escrito, tanto en las oficinas de Juncal 1385 piso 5 como en el sitio web indicado en el párrafo precedente, las apreciaciones que consideren pertinentes.

Montevideo, 07 de julio de 2026.