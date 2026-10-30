MINISTERIO DE TURISMO
Ministerio de Turismo: Venta de Inmueble
Venta de Inmueble
Venta de Inmueble
MINISTERIO DE TURISMO
VENTA DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CERRITO 420/001 DE LA CIUDAD DE MONTEVIDEO PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TURISMO
APERTURA DE OFERTAS: Las ofertas serán recibidas únicamente en línea, fijándose el acto de apertura para el día 18 de noviembre de 2026, a las 11 hs.
COSTO DEL PLIEGO: 1.000 dólares (mil dólares estadounidenses), mediante trámite en línea enviando comprobante a tesorerí[email protected]
CONSULTAS Y ACLARACIONES, SOLICITUD DE PRORROGA: Únicamente por escrito, hasta 10 días antes de la fecha de apertura de ofertas, a [email protected]