Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  19°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Remates y Legales / Concurso

Modificación concurso de precios N.º 542/26: apertura electrónica

Apertura electrónica

12 de febrero 2026 - 9:32hs
1770899367527-1769171092218-latu-logo

MODIFICACIÓN CONCURSO DE PRECIOS N.º 542/26

APERTURA ELECTRÓNICA

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), convoca a este Concurso de Precios para la Selección de un proveedor para el suministro de 1 (un) equipo Adquisición de equipo portátil de espectroscopía Raman con capacidad SERS para el Laboratorio Tecnológico del Uruguay.

Lectura de Condiciones en www.latu.org.uy link llamados y convocatorias / llamados a proveedores.

Apertura de Ofertas Electrónica viernes 27 de febrero del 2025 a las 15:30 horas.

  • Fecha Límite de consultas: viernes 20 de febrero
  • Fecha límite de ingreso de ofertas: viernes 27 de febrero hasta la hora 15:15

A partir del 13/02/26 se publicarán las modificaciones realizadas en el Pliego de Condiciones Particulares.

Temas:

Concurso precios

Seguí leyendo

Las más leídas

Desfile de Llamadas 2026
CARNAVAL

Intendencia de Montevideo inició una investigación por un comunicado falso respecto al Desfile de Llamadas

Metsul advierte por río atmosférico que transporta aire con alto contenido de vapor: cómo puede afectar a Uruguay
CLIMA

Metsul advierte por "río atmosférico" que transporta aire "con alto contenido de vapor": cómo puede afectar a Uruguay

Fachada del Edificio Imperiale, lugar donde está en prisión domiciliaria Daniela Cabral
CONEXIÓN GANADERA

Justicia rechazó recurso de Daniela Cabral y ordenó la venta "inmediata" del apartamento donde la viuda de Basso cumple domiciliaria

José Bulmini Borges, el hombre encontrado fallecido en Tacuarembó
TACUAREMBÓ

"Pedimos justicia": el descargo de la familia del hombre de 41 años que fue encontrado muerto en Tacuarembó

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar