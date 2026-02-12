MODIFICACIÓN CONCURSO DE PRECIOS N.º 542/26
Modificación concurso de precios N.º 542/26: apertura electrónica
Apertura electrónica
Apertura electrónica
MODIFICACIÓN CONCURSO DE PRECIOS N.º 542/26
APERTURA ELECTRÓNICA
El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), convoca a este Concurso de Precios para la Selección de un proveedor para el suministro de 1 (un) equipo Adquisición de equipo portátil de espectroscopía Raman con capacidad SERS para el Laboratorio Tecnológico del Uruguay.
Lectura de Condiciones en www.latu.org.uy link llamados y convocatorias / llamados a proveedores.
Apertura de Ofertas Electrónica viernes 27 de febrero del 2025 a las 15:30 horas.
A partir del 13/02/26 se publicarán las modificaciones realizadas en el Pliego de Condiciones Particulares.