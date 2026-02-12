CONCURSO DE PRECIOS N.º 543/26
Concurso de precios N.º 543/26: apertura electrónica
Apertura electrónica
Apertura electrónica
CONCURSO DE PRECIOS N.º 543/26
APERTURA ELECTRONICA
El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), convoca a este Concurso de Precios para la Selección de un proveedor para el suministro de 1 (un)) equipo Puente Termométrico de Precisión para Calibración de SPRT para el Laboratorio Tecnológico del Uruguay.
Lectura de Condiciones en www.latu.org.uy link llamados y convocatorias / llamados a proveedores.
Apertura de Ofertas Electrónica viernes 13 de marzo del 2026 a las 15:30 horas.