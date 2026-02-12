Dólar
/ Remates y Legales / precios

Concurso de precios N.º 543/26: apertura electrónica

Apertura electrónica

12 de febrero 2026 - 9:30hs
1770899367527-1769171092218-latu-logo

CONCURSO DE PRECIOS N.º 543/26

APERTURA ELECTRONICA

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), convoca a este Concurso de Precios para la Selección de un proveedor para el suministro de 1 (un)) equipo Puente Termométrico de Precisión para Calibración de SPRT para el Laboratorio Tecnológico del Uruguay.

Lectura de Condiciones en www.latu.org.uy link llamados y convocatorias / llamados a proveedores.

Apertura de Ofertas Electrónica viernes 13 de marzo del 2026 a las 15:30 horas.

  • Fecha Límite de consultas: viernes 06 de marzo
  • Fecha límite de ingreso de ofertas: viernes 13 de marzo hasta la hora 15:15

