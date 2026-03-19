Modificación en concurso de precios N.º 545/26: apertura electrónica

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), convoca a este Concurso de Precios para la Selección una agencia de Comunicación para una consultoría integral de Comunicación para el LATU, Ingenio, Espacio Ciencia, Latitud y Parque de Innovación. Lectura de Condiciones en www.latu.org.uy link llamados y convocatorias / llamados a proveedores. Apertura de Ofertas Electrónica viernes 24 de abril del 2026 a las 15:30 horas.