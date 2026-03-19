Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  18°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Remates y Legales / COMUNICADO

Modificación en concurso de precios N.º 545/26: apertura electrónica

Apertura electrónica

19 de marzo 2026 - 5:00hs
1773860221030-1773691666608-1772654562729-1770899367527-1769171092218-latu-logo

MODIFICACIÓN EN REUNIÓN INFORMATIVA CONCURSO DE PRECIOS N.º 545/26

APERTURA ELECTRONICA

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), convoca a este Concurso de Precios para la Selección una agencia de Comunicación para una consultoría integral de Comunicación para el LATU, Ingenio, Espacio Ciencia, Latitud y Parque de Innovación. Lectura de Condiciones en www.latu.org.uy link llamados y convocatorias / llamados a proveedores. Apertura de Ofertas Electrónica viernes 24 de abril del 2026 a las 15:30 horas.

  • Reunión Informativa Obligatoria: 20/3/2026 a las 15:00 horas. Av. Italia 6201, Hall Central
  • Fecha Límite de consultas: jueves 16 de Abril
  • Fecha límite de ingreso de ofertas: viernes 24 de abril hasta la hora 15:15

Temas:

Concurso LATU

Seguí leyendo

Las más leídas

Humo blanco para la Estación Central de AFE: luego de décadas se cerrará el juicio y el predio pasará a manos del MTOP

Ruibal sobre el mundial 2030: "Yo no invertiría US$ 150 millones en el Estadio Centenario"

MTOP estudia prohibición de traslado de bicicletas y monopatines eléctricos en interdepartamentales: qué dice el reglamento

Un shopping obtiene por primera vez la Marca País Uruguay: cuál es y qué implica para su negocio

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar