Oportunidad en Punta Ballena: se remata un excelente terreno de más de 1.200 m² con doble frente y sin base

El próximo viernes 26 de junio de 2026, a partir de las 15:30 horas, se llevará a cabo un destacado remate público judicial en la ciudad de Maldonado. En esta ocasión, saldrá a la venta de forma presencial y al mejor postor un muy buen terreno de 1.288 m² ubicado en Punta Ballena.
La subasta se realizará sin base y en moneda nacional, bajo la conducción del martillero Gabriel Etcheverry (Matrícula 5659) y presidida por la Señora Alguacil de la Sede. El lugar del encuentro será el local denominado “LA CASA ROSADA”, ubicado en la calle Dodera 869, entre Florida e Ituzaingó, en la ciudad de Maldonado.
Características del inmueble
El terreno cuenta con una superficie total de 1.288 metros cuadrados y destaca especialmente por poseer doble frente. Sus dimensiones y deslindes, según el plano de fraccionamiento del agrimensor Carlos A. Rodríguez (de septiembre de 1977 e inscripto en la Dirección Departamental de Catastro de Maldonado), se detallan a continuación:
- Frente al Noreste: 17 metros 61 centímetros sobre la Carretera Nacional Ruta Nro. 10.
- Frente al Suroeste: 39 metros 67 centímetros sobre la calle de 17 metros número 2 (conocida como calle Mies Roja).
- Lado Norte/Noreste: 53 metros 8 centímetros lindando con parte del Padrón 2746.
- Lado Sureste: 46 metros 11 centímetros lindando con el solar 5 de la manzana 8 del mismo plano.
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El bien se sitúa en la localidad catastral Maldonado, departamento de Maldonado, en la manzana catastral 1702, y se encuentra empadronado con el número 15.832, identificándose como el solar 6 de la manzana 8.
Prevenciones y condiciones para el comprador
El mejor postor deberá tomar en cuenta las siguientes disposiciones legales en el acto del remate:
- Seña y comisión: Se deberá consignar de forma inmediata el 30% de la oferta en carácter de seña, sumado al 3,66% correspondiente a la comisión de compra del rematador e impuestos.
- Forma de pago: Dichos pagos se deben realizar en el acto y en estricto cumplimiento con la ley 19.210 (Inclusión Financiera), sus modificativas y decretos reglamentarios.
- Saldo de precio: El adquirente tendrá un plazo de veinte días corridos para consignar el saldo restante, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación del auto aprobatorio del remate (este plazo no se interrumpe por ferias judiciales ni por la semana de turismo).
- Gastos: Todos los gastos de escrituración y los impuestos que por ley corresponden al comprador serán de su exclusivo cargo.
El expediente judicial y la documentación sustitutiva del título se encuentran disponibles para ser examinados por los interesados en la propia sede del juzgado.
Para obtener más información o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse directamente al teléfono 099 279772 o ingresar al sitio web www.rematadores.com.