Oportunidad en Punta Ballena: se remata un excelente terreno de más de 1.200 m² con doble frente y sin base

El próximo viernes 26 de junio de 2026 , a partir de las 15:30 horas , se llevará a cabo un destacado remate público judicial en la ciudad de Maldonado. En esta ocasión, saldrá a la venta de forma presencial y al mejor postor un muy buen terreno de 1.288 m² ubicado en Punta Ballena .

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La subasta se realizará sin base y en moneda nacional, bajo la conducción del martillero Gabriel Etcheverry (Matrícula 5659) y presidida por la Señora Alguacil de la Sede. El lugar del encuentro será el local denominado “ LA CASA ROSADA ”, ubicado en la calle Dodera 869, entre Florida e Ituzaingó, en la ciudad de Maldonado.

El terreno cuenta con una superficie total de 1.288 metros cuadrados y destaca especialmente por poseer doble frente. Sus dimensiones y deslindes, según el plano de fraccionamiento del agrimensor Carlos A. Rodríguez (de septiembre de 1977 e inscripto en la Dirección Departamental de Catastro de Maldonado), se detallan a continuación:

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El bien se sitúa en la localidad catastral Maldonado, departamento de Maldonado, en la manzana catastral 1702, y se encuentra empadronado con el número 15.832, identificándose como el solar 6 de la manzana 8.

Prevenciones y condiciones para el comprador

El mejor postor deberá tomar en cuenta las siguientes disposiciones legales en el acto del remate:

Seña y comisión: Se deberá consignar de forma inmediata el 30% de la oferta en carácter de seña, sumado al 3,66% correspondiente a la comisión de compra del rematador e impuestos.

Se deberá consignar de forma inmediata el 30% de la oferta en carácter de seña, sumado al 3,66% correspondiente a la comisión de compra del rematador e impuestos. Forma de pago: Dichos pagos se deben realizar en el acto y en estricto cumplimiento con la ley 19.210 (Inclusión Financiera), sus modificativas y decretos reglamentarios.

Dichos pagos se deben realizar en el acto y en estricto cumplimiento con la ley 19.210 (Inclusión Financiera), sus modificativas y decretos reglamentarios. Saldo de precio: El adquirente tendrá un plazo de veinte días corridos para consignar el saldo restante, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación del auto aprobatorio del remate (este plazo no se interrumpe por ferias judiciales ni por la semana de turismo).

El adquirente tendrá un plazo de veinte días corridos para consignar el saldo restante, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación del auto aprobatorio del remate (este plazo no se interrumpe por ferias judiciales ni por la semana de turismo). Gastos: Todos los gastos de escrituración y los impuestos que por ley corresponden al comprador serán de su exclusivo cargo.

El expediente judicial y la documentación sustitutiva del título se encuentran disponibles para ser examinados por los interesados en la propia sede del juzgado.

Para obtener más información o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse directamente al teléfono 099 279772 o ingresar al sitio web www.rematadores.com.