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SAS PL: Acto Electoral

Acto Electoral

29 de junio de 2026 9:59 hs
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SAS –PL

Servicio de Asistencia Social de los Funcionarios del Poder Legislativo

COMISION ELECTORAL

Se pone en conocimiento de los señores asociados del SAS- PL que el día 9 de julio de 2026, en Planta Baja del Palacio Legislativo, en el horario de 12 a 15:30 horas, se realizará el Acto Electoral para la elección de autoridades que integrarán el CONSEJO DIRECTIVO, TRIBUNAL DE CONTRALOR Y ALZADA Y COMISION ELECTORAL de la Institución (Art. 42 del Estatuto Social vigente).

LA COMISION ELECTORAL

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