SAS PL: Acto Electoral

Se pone en conocimiento de los señores asociados del SAS- PL que el día 9 de julio de 2026, en Planta Baja del Palacio Legislativo, en el horario de 12 a 15:30 horas, se realizará el Acto Electoral para la elección de autoridades que integrarán el CONSEJO DIRECTIVO, TRIBUNAL DE CONTRALOR Y ALZADA Y COMISION ELECTORAL de la Institución (Art. 42 del Estatuto Social vigente).