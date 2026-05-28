REMAX reunió a más de 250 referentes y anticipó qué zonas liderarán el boom inmobiliario en Uruguay

Reafirmando su compromiso con el desarrollo del mercado inmobiliario uruguayo, REMAX llevó adelante en Montevideo una nueva edición de su Gira Regional 2026, un encuentro que reunió a más de 250 emprendedores de la red provenientes de distintos puntos del país. La actividad formó parte del recorrido que la compañía realizó en distintas provincias de Argentina y localidades de Uruguay.

El evento estuvo liderado por Sebastián Sosa y Dotti Peñate , presidente, cofundador y CEO de REMAX Argentina y Uruguay, respectivamente, quienes compartieron los principales hitos alcanzados durante el último año , así como los objetivos y proyecciones de la compañía.

“Estos encuentros nos permiten analizar cómo evoluciona el mercado, compartir aprendizajes y detectar oportunidades de mejora. Pero, sobre todo, son una instancia clave para fortalecer el vínculo entre nuestros referentes y consolidando una cultura de trabajo basada en la colaboración, porque cuando hay buenas relaciones, los negocios fluyen mejor”, expresó Sosa.

Por su parte, Peñate señaló: “Uruguay atraviesa un momento muy positivo para el sector inmobiliario , con un mercado activo, estable y con perspectivas alentadoras. En este contexto, seguimos apostando al crecimiento de nuestra red, convocando a personas con vocación de servicio, espíritu emprendedor y ganas de desarrollarse profesionalmente dentro de un entorno colaborativo”.

Sebastian Sosa y Dotti Penate - Presidente -cofundador y CEO de REMAX Sebastian Sosa y Dotti Penate - Presidente - cofundador y CEO de REMAX.

La llegada de este encuentro a Uruguay se dio en un contexto favorable para el sector inmobiliario local. Durante 2025, el mercado mostró un crecimiento sostenido en el volumen de operaciones y estabilidad en los precios, consolidando un escenario de confianza y previsibilidad.

En este marco, Uruguay continúa posicionándose como un mercado refugio en la región, atractivo tanto para compradores finales como para inversores. A esto se suma una demanda genuina, impulsada principalmente por cambios en el ciclo de vida de las familias, con un fuerte dinamismo tanto en compraventas como en alquileres.

El segmento residencial, especialmente el de apartamentos, continúa liderando las operaciones. En Montevideo, las zonas con mayor actividad son Pocitos, Punta Carretas, Parque Rodó, Centro, Cordón y La Blanqueada, mientras que en el segmento de casas se destacan barrios como Carrasco, Punta Gorda, Malvín y Prado. A su vez, se observa un importante crecimiento hacia el este, en áreas como Carrasco Norte, Parque Miramar y Ciudad de la Costa, impulsado por la búsqueda de mayor espacio, entorno verde y calidad de vida.

Asimismo, más del 40% de las operaciones corresponden a alquileres, reflejando un mercado altamente activo y con perspectivas positivas de cara a 2026, año para el cual se proyecta un mayor volumen transaccional.

El encuentro de negocios tuvo como objetivo fortalecer vínculos entre los distintos integrantes de la red, generar espacios de intercambio y consolidar una visión colaborativa del negocio inmobiliario. En esta edición, el recorrido incluyó múltiples ciudades de Argentina, como Bariloche, Corrientes, San Salvador de Jujuy, Mendoza, Pinamar, Rosario y La Plata, además de Montevideo.

En Uruguay, la compañía continúa consolidando su expansión territorial. Actualmente, REMAX cuenta con más de 10 años de trayectoria en Montevideo y 14 años en Punta del Este. Además, tiene presencia en Colonia, Paysandú, Canelones y Florida, con más de 10 oficinas y más de 400 agentes en todo el país.