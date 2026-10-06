Residencias de hasta 718 m² y un precio desde US$ 1,3 millones: cómo es la nueva apuesta de Vitrium Capital en Carrasco

Vitrium Capital apuesta a un nuevo segmento del mercado inmobiliario uruguayo con PURO Carrasco, un proyecto residencial de ultra lujo ubicado en la esquina de Canadá y avenida General Rivera, en el corazón de Carrasco. El desarrollo contempla siete residencias concebidas como volúmenes independientes y busca integrar una arquitectura contemporánea con la identidad característica del barrio.

Para Federico Gagliardo, CEO de Vitrium Capital, el proyecto representa una nueva etapa para la compañía en Uruguay y responde a una demanda que, según explicó, se volvió más evidente en los últimos años.

"Es un proyecto de ultra lujo en el corazón de Carrasco. Veníamos buscando una ubicación así y queríamos hacer algo muy distinto a todo lo que hay en el mercado", señaló Gagliardo.

El proyecto apunta a un público de alto patrimonio , un segmento que la desarrolladora identifica como cada vez más relevante en Uruguay. Gagliardo sostuvo que el país está recibiendo inversores, empresarios y personas de alto poder adquisitivo provenientes de Argentina, Brasil, Europa y Estados Unidos, y que esa llegada también genera nuevas necesidades en el mercado inmobiliario.

Casas en altura

Uno de los principales diferenciales de PURO Carrasco está en la escala de sus unidades. El proyecto contempla residencias de entre 220 y más de 680 metros cuadrados, con amplios jardines y terrazas que buscan trasladar al formato de apartamento características propias de una casa.

La propuesta está pensada para compradores que, de acuerdo con Gagliardo, se volvieron más exigentes en materia de espacio, diseño, tecnología y calidad.

"El comprador de lujo hoy no es el comprador de hace 20 años. Requiere mucho más calidad, más espacios, mucho más cuidado del diseño, mucha amplitud y mucha conexión con la naturaleza", destacó.

Las residencias incorporan cocinas de alta gama con equipamiento panelable, dormitorios en suite, vestidor principal, pisos de madera, estufas de alto rendimiento a gas y, según la tipología, escritorio y playroom.

A esto se suman sistemas de domótica, cavas privadas refrigeradas, calefacción por losa radiante mediante bomba de calor, aire acondicionado central y aberturas de piso a techo con vidrios DVH.

En el exterior, cada unidad contará con terraza y parrillero integrados al paisaje, además de baulera y dos o tres cocheras según la tipología.

Una arquitectura pensada para Carrasco

La arquitectura del proyecto está a cargo de Gómez Platero, estudio que trabajó sobre las características particulares del terreno y su relación con el barrio.

Martín Gómez Platero, CEO de Gómez Platero, destacó que el predio cuenta con 70 metros de frente y árboles de varias décadas de antigüedad que están protegidos patrimonialmente.

El desafío, explicó, fue desarrollar una propuesta contemporánea sin perder de vista la identidad de Carrasco.

"Tenía que respetar lo que es Carrasco, lo que es el verde, lo que son los árboles y todo lo que es el placer que da caminar por Carrasco. Tenemos que respetarlo y cuidarlo a muerte en cada proyecto que hacemos", sostuvo.

Las residencias fueron planteadas como volúmenes independientes, con terrazas amplias, fachadas vidriadas y materiales nobles. La intención es generar una relación fluida entre los espacios interiores y exteriores, manteniendo al mismo tiempo la privacidad de cada unidad.

Gómez Platero también señaló que el estudio buscó evitar una arquitectura vinculada a tendencias pasajeras.

"No nos convence mucho en el estudio la arquitectura de moda. Nos gusta la arquitectura que, pasen 20 o 30 años, pasemos por al lado y sigamos estando orgullosos", afirmó.

Tecnología y sustentabilidad

El proyecto incorpora además una dimensión vinculada a la eficiencia y el desempeño ambiental. PURO Carrasco contará con certificación EDGE Advanced, bajo el estándar Zero Carbon Ready.

La propuesta apunta a reducir el consumo energético y de agua mediante distintas decisiones de diseño e ingeniería. Según la información proporcionada por la desarrolladora, el proyecto contempla un ahorro de 40% en energía y de 20% en agua y uso de materiales, además de la condición Zero Carbon Ready.

Entre los espacios comunes se incluyen una piscina de borde infinito, solarium con deck de madera, área de fogón, jardín contemporáneo con especies autóctonas y un espacio social con grill y cocina.

El desarrollo también cuenta con la participación de Fiduciaria BKZR, que aporta la estructura fiduciaria y el respaldo jurídico al proyecto.

Un nuevo escalón para Vitrium Capital

PURO Carrasco se diferencia de la línea 01 que Vitrium Capital viene desarrollando en otros puntos de Montevideo y la región y representa una apuesta por un segmento de mayor valor. Las unidades rondan los US$ 1,7 millones, de acuerdo con la información presentada por la compañía.

Para la desarrolladora, el proyecto forma parte de una evolución de su propuesta, con un foco creciente en diseño, calidad, sustentabilidad y tecnología.

En ese camino, Carrasco aparece como el escenario elegido para llevar esa estrategia a un producto de mayor escala y exclusividad.

"Exclusividad total", resumió Gagliardo al ser consultado por cómo definiría PURO Carrasco.